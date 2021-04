Bárbara de Regil presenta clase motivacional de cardio en Cancún (VIDEO)

Bárbara de Regil presentó este viernes su clase motivacional de cardio que realizará en la ciudad de Cancún el próximo 16 de mayo, como parte de gira nacional, que se había visto suspendida por la pandemia de coronavirus.

En conferencia de prensa virtual, la actriz mexicana e influencer con más de 8 millones de seguidores en Instagram, se dijo muy contenta de presentar su espectáculo donde las personas se podrán ejercitar y divertirse.

Los organizadores del evento durante la conferencia de prensa. Foto: Iván Cadena.

"Estoy feliz de la vida de poder ser parte de esto otra vez. Me encantan estas clases porque parece que es como un concierto, pero al mismo tiempo estás sudando y alegre", manifestó Regil durante la presentación.

Bárbara de Regil invita a su clase de cardio en Cancún

Agregó que su clase motivacional de cardio no necesariamente está enfocada a personas que realizan ejercicio, pues el cupo está abierto para todos los interesados en cambiar su estilo de vida.

"No es para chavos pro, no es para poner ningún ejercicio que digas: 'no puedo hacer esto es demasiado difícil'. Todo lo que te voy a poner es fácil para ti y sencillo con tu cuerpo y, de verdad, muy divertido", agregó.

Regil, de 33 años de edad, dijo que el objetivo de la clase es también conectar con uno mismo, de ahí la importancia de que vayan todos en familia, para que puedan compartir un momento de felicidad con sus seres queridos.

Al final, adelantó, ella dará una plática nacional para todos los asistentes, con el fin de generar conciencia sobre los cuidados de la apariencia personal.

¿Cuánto cuesta la clase motivacional de cardio?

Los precios para acceder al evento dependerán de la zona, las cuales son las siguientes:

860 Diamante

555 Campo

150 grada fan

La clase se realizarán en el estadio de beisbol Beto Ávila, el próximo 16 de mayo, bajo todos los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades sanitarias.

Te puede interesar: Bárbara de Regil se fue de TV Azteca para ser protagonista en Telemundo

El acceso será a partir de las 08:00 de la mañana, el calentamiento a las 09:00 horas, y el inicio de la clase motivacional será en punto de las 09:30 horas.