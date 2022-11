Banda MS en Cancún: así podrás obtener boletos gratis

La Banda Ms, originaria de Sinaloa, actualmente cuenta con 19 años de trayectoria y más de 10 reconocidos éxitos, esta agrupación se presentará el próximo 02 de diciembre en el estadio de Beisbol Beto Ávila de Cancún, en donde se escucharán en vivo sus clásicos y su nuevo álbum.

Recientemente la agrupación ha sido partícipe del soundtrack de la última edición del videojuego Call Of Duty, la cual se sitúa al norte de México, en Tijuana y Ciudad Juárez, en donde, según la narración de la animación, el jugador buscará narcotraficantes en las famosas calles de las ciudades mientras se oye a la MS.

141 es el título de la canción de Banda MS que será parte del videojuego y que habla de un pelotón, esta canción es totalmente diferente a todo lo que nos había mostrado la famosa agrupación con casi 20 años de trayectoria, pues ingresaron al mundo de los corridos con este tema que ha tenido gran aceptación.

En su trayectoria han colocado canciones que ya son clásicos como Me vas a extrañar, El color de tus ojos, No me pidas perdon, Tengo que colgar, Mi mayor anhelo, Me cansé, Piénsalo, Hermosa experiencia, A lo mejor, Mi olvido, Háblame de ti, entre muchos otras éxitos que conforman su trayectoria.

Banda Ms, renovado

Este día 25 de noviembre la banda ha lanzado su más reciente álbum titulado Punto y Aparte que es el proyecto que los colocará de nuevo en la escena musical, aunque son en la actualidad uno de los grupos más escuchados en las plataformas de streaming, esto en el caso de Spotify.

“Teníamos ya dos años de no sacar nuevo álbum y han sido dos años de mucho trabajo musical. Esta noche tenemos algo especial para la gente de Sacramento, hoy por primera vez vamos a mostrar la portada del nuevo álbum que saldrá el 25 de noviembre y que se llama ‘Punto y Aparte’ con música inédita de la Banda MS. Yo sé que les va a gustar”, reveló el vocalista Oswaldo Silvas.

Los temas nuevos con los que la banda llegará a Cancún como parte de su gira internacional son Brindemos por el presente, Me dejé ir con todo, Gente mentirosa, Qué ganas de volver, Punto y aparte, Te lo advertí, Ya tomé y tomé, Jalo, Ya no eres importante, Vivo y cabrón, Labios resecos, Otra, Nomás imagina, y Ahí amarra usted.

¿Quieres obtener tus boletos gratis?, en La Verdad Noticias tenemos algunos pases dobles, solamente tendrás que estar atento a nuestras redes sociales que te compartimos abajo, ya que este lunes 28 de noviembre lanzaremos la dinámica para ganarte tus accesos.

