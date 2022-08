Baja presión en la 103 de Cancún; Aguakan no da solución

Como si se tratara de una venganza hacia los ciudadanos de Cancún, Aguakan sigue brindando servicio a medias, ahora lo hace en la Región 103, desde hace una semana la presión del agua ha disminuido causando que los tinacos no se llenen, quedando a la mitad de su capacidad.

Los habitantes aseguran que nunca había pasado esto en la zona, desde que la 103 fue considerada una región y dejó de ser irregular. Aunado a su molestia, se suma que Aguakan no les ha dado una explicación, a pesar de pedir información y reportar los hechos a través de la línea Aguakan.

Temen que la concesionaria esté ocultando información, "¿te imaginas que el agua esté escaneando y tengan que tomar estas medidas y la población no sabe?, sería terrible, espero no sea el caso, pero si solo lo hacen por que no tienen la capacidad, es indignante", comentó uno de los afectados a través de las redes sociales.

Al respecto, La Verdad Noticias intentó tener un acercamiento con trabajadores y personal de Aguakan, se les preguntó sobre el tema, ¿porqué cada vez son más las zonas, colonias y regiones que presentan esta falla?, el motivo de la baja presión y por qué no han dado fin al problema, pero no contestaron, prefirieron ignorar la consulta.

Solución de vecinos

Los quejosos han optado por comprar bombas de agua

Los quejosos han optado por comprar bombas de agua para que el líquido suba hasta sus tinacos, gasto que nunca pensaron que iban a desembolsar. Otras familias, por no tener los recursos suficientes, tuvieron que aprender a utilizar menos y bañarse solo una vez al día, pero el pago por el pago del servicio de agua es el mismo.

Inexplicable



Aguakan no ha informado sobre trabajos de mantenimiento o reparaciones en la zona, cada vez que hay obras el suministro del agua se ve afectado, pero en esta ocasión no lo hay, por lo que no hay explicación de este problema. Las dudas siguen.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram