Baja la marea en Playa Gaviota Azul en Cancún; no viene un tsunami

Tras la difusión de una imagen en redes y el video que todo el público puede ver a través de un página oficial, en el que se aprecia como la marea de Playa Gaviota Azul bajó y retrocedió, hoy las autoridades dijeron que es un fenómeno normal y no es como la gente piensa, es decir que es una alarma para un tsunami.

De acuerdo con Omar G. Lizano R., Oceanógrafo Físico, dijo que existen muchos factores para que esto ocurra y el más común es el astronómico, producto de la fuerza causada por la atracción gravitacional de la luna, y en menor grado, del sol.

Estos fenómenos son predecibles con bastante exactitud ya que dependen de la posición de los astros, la cual puede ser conocida muy precisamente.

Pero dijo también que existen más factores, otras componentes que producen variaciones en el nivel de mar como, movimientos tectónicos de la corteza terrestre, variaciones en la presión atmosférica, apilamiento o retiro de agua por viento que sopla hacia o desde la costa, calentamiento de las aguas por fenómenos como El Niño y por calentamiento global.

“Lo que tenemos en estos momentos en esta playa es que la marea bajó, pero en estos momento no se puede decir con exactitud qué fue lo que lo provocó, ya que está baja la presión que desde ayer por la mañana se comenzó a sentir, lo cierto es que no es un tsunami que vendrá a Cancún, ya que es algo natural y normal”.

Señaló que lo más probable es que sea el mal tiempo y no por producto de la fuerza causada por la atracción gravitacional de la luna, y en menor grado, del sol, aunque no lo descarta; hasta el momento las autoridades han dicho que este tiempo de lluvia continuará todo el día, debido a una baja presión que está en las costas de Yucatán y parte de Quintana Roo, pero que no causará mayor daño a los estados, sólo lluvias.

Hay que destacar que la temporada de huracanes acaba hasta el mes de noviembre, por lo que Protección Civil del Estado de Quintana Roo pide a los ciudadanos estar al pendiente de los boletines oficiales que emiten y no crees en información falsa que sólo busca alarmar a la población.