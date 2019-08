Baja Taxista a mujer por no aceptar viaje colectivo en Cancún

A través de la redes sociales, una mujer denunció a un operador de taxi, perteneciente al Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, por haberla bajado de la unidad al no aceptar que el operador subiera a otra persona al transporte, por cuestiones de seguridad.

De acuerdo con la usuaria, los hechos se registraron alrededor de las 17:30 horas del pasado sábado, cuando la mujer decidió abordar la unidad en una de las calles de Cancún y solicitó que la llevara a la avenida Chacmool, a lo cual el chófer aceptó rápidamente.

Una vez abordo, un hombre hizo la parada al conductor del taxi y este se detuvo para brindarle el servicio, pero la afectada le dijo que no deseaba compartir el viaje y solicitó, por favor, no subiera a nadie más por cuestiones de seguridad, aseguró la víctima.

Sin embargo, el operador decidió subir al sujeto y luego de que la mujer se quejara, el operador detuvo la unidad y obligó a bajar la muchacha, quien tras una discusión con el chófer de la unidad, optó por descender del vehículo por temor a una agresión mayor.

"Yo le dije que porfavor me prestara el servicio solo a mi, el dio el frenon pues ya la persona estaba arriba y me bajó a la fuerza, arranco y no pude tomar foto solo el numero que ya tenia", denunció la usuaria a través de facebook.

"Me dejo en media calle, zona no muy transitada. Ahí estuve 5 minutos hasta que un taxi al que le hice parada se detuvo, afortunadamente era una mujer", añadió.

Tras estos hechos, la denuncia se viralizó en medio locales y fue entonces cuando el Sindicato tomó cartas en el asunto y aseguró que retiró de sus funciones al operador de la unidad.

Taxis piratas

En los últimos días, el Sindicato de Taxistas, Andrés Quintana Roo, alertó a la población sobre la presencia de taxis piratas, los cuales, aseguró el gremio, han cometido una serie de delitos en los últimos días.

Según la información difundida por el Sindicato, la numeración de unidades llega hasta la 8669, por lo que todos los vehículos que estén marcados con números superiores son piratas, aseguraron.