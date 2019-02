Bacalar en peligro por crecimiento desordenado.

El diputado Javier Padilla Balam anticipó que el crecimiento desordenado que actualmente vive Bacalar, ya que no se previene el equilibrio ecológico, pone en riesgo a la actual “gallina de los huevos de oro” de la zona sur del Estado.

En opinión del legislador local, oriundo del décimo municipio, existen empresarios mezquinos que pretenden desarrollar sus negocios, pero que no se preocupan por cuidar el entorno.

Además, reiteró las acusaciones contra instancias como la Capitanía de Puertos, además de autoridades estatales y federales, que hasta el momento no han regulado la navegación en la llamada Laguna de los Siete Colores.

Hay que destacar que el legislador ha realizado señalamientos de que es excesivo el número de embarcaciones en el cuerpo lagunar, lo cual ocasiona daños al entorno, pues contaminan el agua.

Por igual, especialistas de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) han señalado que la Laguna, principal atractivo de Bacalar, ya presenta contaminación.

“Hasta ahora no han hecho caso de las denuncias por el tema de la contaminación que sufre la Laguna con embarcaciones sin regular y que están tirando desechos de aceite y gasolina”, aseveró.

Javier Padilla resaltó que el éxito turístico que vive Bacalar ha motivado interés por construir hoteles y otra serie de negocios, pero sin que exista cuidado real por preservar el entorno.

“Si no cuidamos la laguna ‘nos la vamos a acabar’ – dijo -. No se han preocupado por regular embarcaciones, pronto vamos a tener hasta enormes barcos, no existe preocupación de las autoridades por cuidarla”, acusó.