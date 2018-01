Bacalar crece sin reglamentos

No tiene reglamentos claros en su administración

A semanas de cumplir siete años como municipio, Bacalar carece de reglamentos propios, situación que le ha valido al Ayuntamiento observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO), pues irregularmente utiliza los de Othón P. Blanco.



El problema no es la elaboración de las reglamentaciones, porque fueron desarrolladas y hasta aprobadas por el Cabildo, sino que hasta el momento, no han sido publicadas en el Periódico Oficial de Quintana Roo.

Otro de las contradicciones, tal como lo señala el regidor de Bacalar, Mauricio Morales Beiza, es que los reglamentos que actualmente son tomados como base para Bacalar, es decir, los de Othón P. Blanco, no corresponden a la realidad que vive el décimo municipio.



“Las administraciones pasadas elaboraron una serie de reglamentos, que inclusive fueron aprobados (por el Cabildo) pero no fueron publicados en el Periódico Oficial, por lo tanto no tienen validez.



De acuerdo con estimaciones del Concejal bacalarense, son al menos ocho reglamentos que no pueden entrar en vigor por esa falta de publicación.Vale la pena mencionar que cada municipio debe contar con reglamentos como De la Administración Pública, de Policía Preventiva, de los Juzgados, de Desarrollo Urbano, entre otros.



Mauricio Morales consideró que es urgente la publicación de los reglamentos ya que, por obvias razones, los de Othón P. Blanco de ninguna manera corresponden a las necesidades que enfrenta Bacalar por su condición de Pueblo Mágico.



Pero lo más importante, es que la ASEQROO ha realizado observaciones al ayuntamiento bacalarense por esa falta de reglamentos.

“Necesitamos un marco legal actualizado, sólo que la ASEQROO no estableció un plazo fatal para cumplir, así que no se sabe cuándo serán publicados los que ya fueron aprobados, ni por cuánto tiempo más utilizaremos los de Othón P. Blanco”, concluyó.

REGLAMENTOS QUE PODRÍAN FALTAR:

•De la Administración Pública

•Policía Preventiva

•De los Juzgados

•De Desarrollo Urban