Bacalar: Tunden a influencer por publicar video donde pisa estromatolitos

Usuarios de las redes sociales arremetieron contra una influencer por publicar un video en su cuenta de Instagram con más de 2 millones de seguidores, donde incita a los usuarios a visitar Bacalar y pisar los estromatolitos, unas estructuras de piedras que datan de hace millones de años.

A pesar de los reclamos y las solicitudes para que corrigiera su publicación por parte de varios activistas, la influencer se negó a borrar el video de su cuenta, que ya tenía más de 75 mil reproducciones y mil 665 comentarios, en su mayoría atacándola por su "turismo irresponsable".

Entre los inconformes estaban los propietarios de la cuenta Pueblo Mágico Bacalar, quienes fueron los encargados de solicitarle a la joven que borrara la publicación y explicara a sus seguidores la importancia de estas estructuras únicas en el mundo.

Influencer presume daños a estromatolitos de Bacalar

"Es una pena que una persona con una gran cantidad de seguidores sea tan poco responsable en la difusión de este tipo de vídeos que no abonan a la conservación y que solo hacen más daño de lo que ellos se imaginan porque su alcance es sin duda impresionante" postearon.

Los hechos se dan a solo unos días de que el Consejo encargado de proteger el sistema lagunar de Bacalar, lanzara una campaña de "Sana Distancia" hacia los estromatolitos, especialmente los turistas que visitan la zona, durante los periodos vacacionales.

Se trata de una guía de buenas prácticas, que también ha sido expuesta en la página de la dirección de ecología del ayuntamiento de Bacalar.

Invitan a cuidar los estromatolitos

"Uno de los seres naturales más raros que esta laguna resguarda son los estromatolitos, es el arrecife de agua dulce más grande del mundo", se lee en la campaña.

"Estos arrecifes se encuentran en diferentes formas en la laguna: redondas (oncolitos), extendidas en capas (estromatolitos) y en conjunto se llaman microbialitos, son los primeros seres en La Tierra que generaron oxígeno desde hace 3,500 millones de años", agrega.

Entre las recomendaciones emitidas están no pararse encima de los estromatolitos, no sentarse y no caminar sobre ellos.