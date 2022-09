Babo, de Cartel de Santa, acusado de golpear a su ex en Cancún

Eduardo Dávalos De Luna, mejor conocido como Babo, líder de la agrupación musical Cartel de Santa, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán en las últimas horas, luego de que su expareja lo denunciara a través de sus redes sociales por supuestamente haberla golpeado.

Melanie Pavola, modelo de Only Fans e influencer decidió utilizar su cuenta de Twitter e Instagram para compartir su experiencia, donde detalla que el rapero la habría agredido durante un viaje a Cancún.

Relata que Babo tuvo una presentación y ella lo acompañó con el fin de cuidar a la hija del vocalista quien deseaba presenciar un evento de Wiz Khalifa.

Pavola explicó que al viaje a Cancún llegaron molestos, situación que fue creciendo hasta que una discusión terminó con la supuesta agresión del rapero. “Me quede en el balcón de la habitación fumando, él odiaba que fumara tabaco; llegó con unos pasteles de chocolate, porque amo el chocolate… pero sólo siguió discutiendo, yo ya no quise discutir, solo fumaba. “Me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca; reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate; su hija se despierta con el ruido y ve justo el momento donde babo me sienta de dos cachetadas. Perdí la noción dos segundos, vi todo negro”, escribió Melanie acompañado de un video dónde se le ve a la pareja.

Afirmó que tras los golpes decidió encarar al músico y posteriormente se fue del lugar.

“No se dejen de nadie niñas, y la ley no ayuda, como no son heridas de más de 15 días, no procede ni una demanda, por eso llegan las mujeres a denunciar todas golpeadas y no procede la demanda, por que aunque traigan el hocico roto, no son heridas de más de 15 días”, agregó.

Historia de cómo me pego el Babo de Cartel de santa… Ya sospechaba que me engañaba, mientras que él era muy posesivo, él tenía trabajo en Cancún donde wiz khalifa canto tmb y su hija quería ver ese artista… a lo cual él respondió que si YO no iba para cuidarla, entonces no iría pic.twitter.com/qkVQ8GdR3y — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

