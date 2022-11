"Ay papá", Tenoch Huerta impactado con el Namor playense

Edwin Iturriaga de 24 años se sintió identificado con el personaje que Tenoch Huerta encarnó en pantalla grande, al verlo con el mismo tono de piel, decidió comprometerse con el cosplay de Namor e invirtió 7 mil 500 pesos y hasta se cortó el cabello largo que había conservado por muchos años para que todo sea perfecto.

“La verdad estoy sin palabras, es que me llena mucho de orgullo que Marvel haya tomado la decisión de poner a un superhéroe mexicano porque siempre han visto a méxico con malas perspectivas y me llena de orgullo y como mexicano me dije quiero hacer eso y me queda increíble porque somos muy parecidos”, dijo el entrevistado muy conmovido.

El video y las fotos del cosplay de Edwin como Namor, llegaron a Tenoch debido a un Tik Toker que tuvo la oportunidad de estar cerca del actor mexicano, su reacción fue de sorpresa al ver al playense con un traje idéntico y además de que sus rasgos físicos son similares.

“¡Ay papá!”, fue la expresión del actor al ver la perfecta recreación.

Gracias a una de sus amigas con la que trabajó en Xcaret en su infancia, fue que Tenoch Huerta se pudo comunicar con Edwin y le mandó un saludo al igual que a José, quien imprimió las piezas para el traje.

El Namor playense le quiso enviar un mensaje a Tenoch Huerta y aprovechó las cámaras de La Verdad Noticias para poder hacer llegar su sentir.

“Quiero decirle a Tenoch que gracias por poner en alto a México, por defender a las personas que sufren el racismo por los razgos indígenas. Sigue adelante y que no te importen esas malas críticas y las buenas críticas tómalas para que sigas creciendo como actor y persona”, le dedicó a Tenoch.

