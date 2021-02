Avistan tiburones toro en Playa del Carmen y emiten alerta roja a bañistas

La presencia de tiburones toro en playa Xcalacoco, localizada en el municipio de Solidaridad (Playa del Carmen), encendió las alarmas de la Dirección de Protección Civil, quienes emitieron alerta roja en dicha zona, a fin de evitar percances con los animales.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que el avistamiento de tiburones toro se dio desde hace varios días y desde entonces, casi de manera consecutiva, ha continuado.

Elementos de Protección Civil de Playa del Carmen. Foto: PC Solidaridad.

Por ello emitieron una serie de recomendaciones a los turistas que visiten la zona, pues los animales acuáticos podrían atacar a los bañistas, toda vez que son territoriales.

Tiburones toro en Playa del Carmen

"Ante el avistamiento de tiburones en las inmediaciones de la playa pública Xcalacoco, el Gobierno de Solidaridad, a través de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, mantiene medidas preventivas con el izamiento de la bandera roja y la advertencia a los bañistas de tomar sus precauciones", se lee en el documento.

Según señalan, "la presencia de estos peces es común de noviembre a marzo, se trata de hembras preñadas que se acercan a la zona de arrecifes para alimentarse, lo cual resulta positivo ya que se traduce en un ecosistema marino saludable".

No obstante, recordaron a los turistas "no molestarlos ya que se encuentran en su hábitat natural, y aunque no representan una amenaza para los seres humanos, pueden ser animales territoriales", puntualizan.

Emiten alerta roja en playa Xcalacoco

Ante esta situación, Protección Civil emitió un llamado a los bañistas a permanecer alerta a los avisos de las autoridades.

Recordaron que en Playa del Carmen cuentan con 16 guardavidas listos y capacitados para atender cualquier emergencia que se presente en los arenales de Solidaridad.

Asimismo precisaron que hasta el momento, no se han registrado incidente entorno al avistamiento de tiburones toro en Playa del Carmen.