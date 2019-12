1 /2 La presidente municipal reconoció a el trabajo y compromiso de su equipo. Avanzamos todos por la transparencia: Mara Lezama

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la Presidente Municipal, Mara Lezama, encabezó el inicio de la jornada “Todos por la transparencia”, en la cual se presentaron los resultados del programa “Calidad y Servicio con Cuentas Claras” y se entregaron diferentes reconocimientos por la labor de los servidores públicos para obtener distinciones con el fin común de combatir a la corrupción

Además, Mara Lezama puso en marcha la herramienta digital de mejora regulatoria, denominada: “Protesta Ciudadana”.

“La participación ciudadana es el pilar para sostener los programas y proyectos de combate a la corrupción; si no la tenemos, es muy difícil que podamos seguir avanzando”, reconoció.

Al encabezar la conmemoración en el auditorio de la Universidad del Caribe, la Presidente Municipal indicó que el Programa Especial Anticorrupción de Benito Juárez, “el primero en su tipo en el país”, adopta las metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo de la Política Nacional Anticorrupción, con lo que se instrumenta un documento de planeación estratégica de combate a esa problemática, en una labor conjunta para desarrollar proyectos con el Sistema Estatal Anticorrupción y con el Comité de Ciudadanos por la Transparencia.

“El mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos, a las futuras generaciones y a este Cancún tan benevolente, es que demos pasos firmes hacia la transparencia, que se queden en un marco legal, en programas, en la regulación, que no sean de paso. Quedemos en cumplir las metas, los objetivos y los indicadores y que nos ayuden a evaluar los avances en la lucha contra la corrupción”, enfatizó.

Mara Lezama subrayó que gracias al trabajo en conjunto, esta administración ha sido galardonada a nivel nacional en tres ocasiones en acciones contundentes de combate a la corrupción y a nivel nacional es un ejemplo, gracias a la labor de muchos funcionarios, a quienes invitó a que continúen dando lo mejor de sí y demostrando convicción de servicio, al igual que pidió a los ciudadanos denunciar cualquier acto indebido.

“Un gobierno abierto tiene que trabajar en la transparencia, en la colaboración y en la participación, si no, no hay manera. No lo vamos a dejar en el discurso, que se oye bien bonito, vamos a sentar las bases”, expresó.

Por la mañana, la Presidente Municipal presentó en las oficinas del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación (IMDAI) la herramienta de mejora regulatoria “Protesta Ciudadana”, mecanismo digital para la gestión de quejas o inquietudes sobre algún trámite o servicio municipal, que permitirá iniciar una queja ante dicha dependencia en caso de que un servidor público niegue sin causa justificada la atención o altere los requisitos plasmados en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, publicados en la página www.cancun.gob.mx.

Ante los ciudadanos presentes y autoridades, el titular de dicha dependencia, Mario Luévano Cataño, ingresó a la página oficial del Ayuntamiento para mostrar los pasos de la nueva herramienta digital “Protesta Ciudadana”, para que los contribuyentes emitan su queja y reciban la respuesta de IMDAI en cinco días hábiles y un exhorto hacia la instancia señalada por incumplimiento, y en caso de reincidir, podrá remitir la queja al órgano competente en materia de responsabilidades administrativas, en este caso la Contraloría Municipal.