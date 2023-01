Avanza padrón de mascotas en Cancún, a registrar perros y gatos

El día martes culminó la décimo quinta reunión de la Comisión de Salud Pública, Asistencia Social y Protección Animal, la cual preside el décimo segundo regidor Julio Méndez Paniagua, en donde se aprobó por mayoría la reforma al Reglamento de Bienestar y Protección Animal, de Benito Juárez.

Los cambios solicitados en esta reforma incluirán transiciones significativas que volverían de carácter obligatorio el registro o empadronamiento de las mascotas (perros y gatos) y sus dueños, también reduce el tiempo de estancia o pensión en Bienestar Animal y faculta al ayuntamiento para esterilizar a los animales que no hayan sido reclamados y darlos en adopción en 72 horas, así como multar a los dueños irresponsables de las mascotas.

Se busca con esta reforma al Reglamento de Bienestar y Protección Animal, que las mascotas dejen de andar en la vía pública por demasiado tiempo, para no exponerse a peligros, así también evitar la proliferación de animales en las calles.

Por su parte el regidor Julio Méndez Paniagua comentó a La Verdad Noticias que de darse luz verde a estos cambios, sería en febrero que comenzaría este empadronamiento y los dueños de las mascotas tendrán un año para hacer el registro de lo contrario habría consecuencias, o sea multas.

Por su parte los expertos en el trabajo y cuidado animal han opinado también respecto a esta situación y señalan que es una buena iniciativa, sin embargo también dudan de la capacidad del gobierno para poner en marcha lo que se propone.

Hablan los expertos

Ana Laura Rodríguez es una reconocida médico veterinario zootecnista, que labora en Plaza las Américas y ella señaló que es una buena idea pero también visualizó posibles fallas que podrían darse durante la ejecución del plan.

“Se me hace muy buena idea pero se necesita una instancia, y que no haya corrupción, porque puede haber una ley pero si no hay una instancia que la lleve y la ejecute no pasa nada”, dijo al respecto.

Indicó que esta iniciativa es muy buena pero también hace falta mucha cultura y mucha educación en torno a las mascotas y el cuidado que debe de haber alrededor, pues es una constante y coincidió con que estos problemas principalmente se dan en las colonias irregulares y en los poblados alrededor de las grandes ciudades por lo que sugirió que este sería el punto inicial en donde se deberían comenzar a trabajar.

“Que lo organicen bien que den un número de registro para cada animal. No sé si México está preparado para un tema de esta magnitud, porque hace falta mucha cultura y mucha educación pues mucha gente deja salir a los perros y te dicen que el perro está todo el día en la calle y que cuando quiere regresa”, señaló.

Para lograr hacer el empadronamiento municipal de mascotas, sería necesaria la información que tiene actualmente la iniciativa privada es decir las clínicas veterinarias y las tiendas de venta de alimentos de animales y mascotas, quienes tienen cautivo a un público específico, los médicos veterinarios podrían apoyar en algunas formas, sin embargo habría que revisar la reforma meticulosamente.

“Yo digo que sí, es necesario el trabajo del ayuntamiento de la mano con las clínicas veterinarias, pero ahí se ve un punto difícil, porque yo, estuve trabajando muchos años en campañas de esterilización y la verdad yo he visto que muchos colegas son muy celosos con el trabajo y están en contra de algunas campañas, por ejemplo la esterilización”.

“Y por muchos puntos les doy razón, por ejemplo en campañas de esterilización las condiciones no son las adecuadas, el material no es el idóneo, los medicamentos no son buenos, si se van a hacer campañas que se hagan correctamente y regresando al tema, no creo que digan que no, pero van a pedir que se haga de manera correcta”.

Por su parte, Enrique, empleado general de una tienda especializada de mascotas, señaló que se le hace una medida exagerada, pues dice que el Ayuntamiento ha hecho poco en los últimos años por las mascotas y que incluso existen personas que hacen más por los animales que la institución.

“Desde mi punto de vista está bien como para tener el control de las personas y cómo es que tienen a los animales, pero por ejemplo una multa por no registrar equis cantidad de perros se me hace absurdo”, dijo.

A través de los años ha visto cómo ha trabajado la institución pública, sin embargo le parece que ha hecho poco y que incluso hay ciudadanos con o sin albergues que hacen más por las mascotas todos los días y que él mismo ha tenido la oportunidad de ver cómo es que recogen perros de la calle, pagan sus tratamientos, los esterilizan y los ponen en adopción, consideró que ellos tendrían que recibir apoyo del gobierno antes que otra cosa.

“He visto los programas y todo lo que ellos tienen y lo que hace el Ayuntamiento para los perros es insignificante, una vez al año se ponen a esterilizar y se me hace insignificante e incongruente que ahora que personas que tengan perros sin registrar tenga multas, se me hace una tontería, porque por parte del Ayuntamiento no hay gran apoyo”, señaló.

Crece el debate en redes sociales

Tras el anuncio de que esta iniciativa al Reglamento de Bienestar y Protección Animal, estaba dando pasos agigantados en el órgano del Ayuntamiento, la gente comenzó a tener dudas al respecto, mismas que serán respondidas en cuanto la ley sea publicada con sus modificaciones y comience a ser aplicada aproximadamente en la tercera semana de febrero.

Los comentarios que se obtuvieron ante esta publicación en La Verdad Noticias, señala primeramente que es una buena idea, esto debido a que la gente tiene la visión de qué en Cancún muchos dueños son irresponsables con sus mascotas y merecen ser multados.

La gente de fuera señaló que es una excelente iniciativa y pidió que en lugares como Cozumel y otras partes de la República se copiara este modelo ya que les parece atractivo y justo que las personas que sean dueños se hagan responsables de sus mascotas.

Lectores de La Verdad Noticias opinaron:

Dami Hz

“Hay personas que tienen mascotas, que los tratan como basura, ni les dan de comer y los dejan encerrados en el patio trasero (perros) les da el frío, calor, lluvia, que supervisen casa por casa”.

Gloria Argüelles

“Buena medida, ojalá se apruebe, para reducir en número de animales que son arrojados a las calles, si estaría bien una revisión de las condiciones en que se tiene una mascota y multar a quienes tienen a sus perros en la calle perjudicando a los vecinos”.

Ángela Ruiz

“Por un lado muy bien ya que aquí en la 229 no sabe uno ni donde pisar ya que los dueños sacan sus perros por la tarde solo para que hagan popo y los dueños solo los ven y no levantan nada”.

Carolina Zepeda

“Me parece bien. Que se registren los perritos y michis, ya que lo que consumen y aportan en impuestos genera bastante dinero. Pero que todo lo que se paga en impuestos por ellos que se les dé sus parques, áreas, y hasta escuelas, guarderías de gobierno cómo un hijo”.

Bertha Alicia Rodríguez

“Así más fácil las personas los van a aventar a la calle, y todo por no pagar”.

Edward Vidal

“Porque no salen a hacer el registro ellos si tanto les importa, que visiten las casas y vean en qué condiciones están y se den cuenta quien los tiene afuera. Eso sí sería muy beneficioso porque la verdad que hueva ir a hacer cola y demás para el registro”.

Por otra parte esta iniciativa sigue dando pasos a favor, actualmente se aprobó en la sesión de la comisión correspondiente o sea que la siguiente Sesión Extraordinaria del cabildo del ayuntamiento de Benito Juárez esta propuesta será votada por los regidores, la presidente municipal Ana Patricia Peralta y su secretario, para que por fin pueda entrar en vigor.

“El día de hoy se presentó la iniciativa con la cual se modifican diversos artículos del Reglamento de Protección y Bienestar Animal, la cual fue aprobada por los Regidores pertenecientes a la Comisión de Bienestar Animal”, informó Julio Méndez Paniagua, regidor de la comisión correspondiente.

