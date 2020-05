Avanza gobierno de Carlos Joaquín en medidas para combatir la violencia familiar

El gobernador del estado, Carlos Joaquín recordó que para evitar la violencia en contra de niñas, niños, jóvenes y mujeres durante la pandemia, el gobierno cuenta con un plan para combatir la violencia familiar, en el cual trabajan de manera coordinada 15 instituciones estatales contemplando una red de especialistas en psicología, las 24 horas disponibles, a la que se accede marcando el número 911.

Junto con las medidas más estrictas para que la gente se quede en casa, durante esta fase tres de la contingencia sanitaria -como restringir la movilidad de las personas, usar cubrebocas, limitar el tránsito vehicular con placas foráneas y cerrar avenidas y calles principales- el gobernador de Quintana Roo dio a conocer el plan “Sin Violencia en Casa” como prioridad para prevenir y atender la violencia familiar.

“Debemos construir una sociedad libre de violencia y con igualdad de género”, expresó el gobernador Carlos Joaquín al exhortar a la sociedad a no solapar más a los agresores.

A las mujeres quintanarroenses el gobernador Carlos Joaquín les dijo que no están solas, que no minimicen cualquier tipo de violencia familiar y si no pueden hacer la denuncia que alguien lo haga por ellas.

La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO) Karla Rivero González informó que, desde hace un mes, más de 15 instituciones se han coordinado para dar atención inmediata a todas aquellas mujeres que, en cualquier momento, requieran la ayuda del Gobierno del Estado, en esta etapa de la medida “¡Quédate en casa!”

Rivero González explicó que la atención es integral, a través de un equipo de psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, abogadas y abogados, fiscales del Ministerio Público y policías. “Estamos esperando los llamados para atender de manera inmediata”, afirmó.

En el plan “Sin Violencia en Casa”, se contempla el uso de la aplicación móvil “Mujer Siempre Alerta” (MUSA), que está monitoreada las 24 horas del día para la reacción inmediata. Se da especial atención en regiones donde se repitan casos de violencia familiar.

La denuncia al 911 se canaliza al Grupo Especializado en Atención a la Violencia de Género (GEAVIG). La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con gobiernos municipales, mantiene cercanía con la ciudadanía.

Se cuenta con albergues y refugios para el ingreso inmediato en caso de que la víctima lo requiera. Se cuenta con la operación del fondo económico de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral para víctimas del delito.

Para procurar justicia, la Fiscalía General del Estado trabaja por medio de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y el Centro de Justicia para Mujeres.

