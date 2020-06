Avanza construcción de biblioteca en UQRoo Playa del Carmen

Avanza contrucción de biblioteca en UQRoo Playa del Carmen.

Como parte del proyecto de mejoramiento de las instalaciones continúa la edificación de una gran biblioteca que contará con 10 aulas, sala de cómputo, sala de idiomas para la UQRoo Campus Playa del Carmen, comentó Erika Leticia Alonso Flores, coordinadora de la Universidad de Quintana Roo, campus Playa del Carmen.

"Tenemos la biblioteca, es el plan fuerte del campus,concluir la biblioteca, que es grande, realmente grande, contempla diez aulas, el aula de cómputo, el área de educación continua, el área de idiomas, dentro del mismo edificio de la biblioteca, se está trabajando fuerte, ya se reativaron los trabajos para poder continuar y poder in cumpliendo", comentó la catedrática.

En entrevista, la coordinadora de la Universidad de Quintana Roo, campus Playa del Carmen, explicó que la contingencia vino a cambiar la realidad, por lo que actualmente trabajan con protocolos sanitarios para evitar contagios una vez que la gran biblioteca quede concluida, así mismo dijo que actualmente realizan acciones de mantenimiento dentro y en la periferia del campus.

"Ahora con la contingencia se cambiaron muchas de las cosas, ya no podemos pensar solamente en terminar la biblioteca, sino los protocolos de cómo trabajar la biblioteca para continuar, la economía todos sabemos que hay reducciones, en la universidad no nos ha tocado recorte de personal, no nos ha tocado, pero vienen reajustes de presupuesto", señaló.

Explicó que de llegar los cambios, la institución será enterada, mientras tanto los proyectos continúan y a ellos se ha sumado el alumbrado de todo el campus, el mantenimiento de todas las áreas comunes, baños, laboratorios para tener las condiciones necesarias para el retorno.

Para concluir envió un mensaje a la comunidad en general para que no deje de estudiar y enfatizó que la UQRoo está trabajando fuerte para garantizar la educación superior con apoyos como el no pago de inscripción entre otros.

