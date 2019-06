Avanza Quintana Roo en el Programa de Prevención de Violencia contra las Mujeres.

Martha Elena es abogada y litigante durante mucho tiempo. Fue criada por sus abuelos y creció en un hogar tranquilo y nunca supo de violencia familiar, tampoco de cómo identificar los síntomas.

Ya casada, ella fue víctima de violencia psicológica, emocional, matrimonial. Hace unos años llegó al Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) desesperada, angustiada, desorientada en busca de ayuda y la recibió. Ahora ya superó esa agresión.

Como ella, cientos de personas han sido atendidas a través del programa de prevención y atención a la violencia familiar y de género, con lo que al cierre del año 2018 Quintana Roo avanzó del lugar 31 al 6 a nivel nacional, luego de ser evaluados los indicadores de positividad de la herramienta de detección, cobertura de atención especializada, consultas promedio otorgadas por usuaria, grupos de reeducación concluidos, concordancia del registro de información, comprobación del gasto, casos de violación sexual atendidos oportunamente, magnitud vectorial e índice de desempeño vectorial.

“En el Instituto me recibieron mujeres, hermanas muy sensibilizadas que me apoyaron, que me regalaron oídos para escucharme. Fue donde por primera vez me sentí escuchada sin ser criticada, sin ser juzgada, fue donde no tuve miedo de hablar, de llorar, de gritar, de desahogarme. Cuando vi a la psicóloga y empecé hablar, a hablar y hablar me di cuenta de lo dañada que estaba y desafortunadamente no había podido identificar nada de eso”, señaló Martha.