Avala Congreso de Quintana Roo creación de una guardia nacional con mando civil

Con el voto a favor de todas las fracciones parlamentarias representadas en la XV Legislatura, el Congreso del Estado de Quintana Roo avaló la minuta que contiene las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se creará la Guardia Nacional que, gracias al trabajo de la sociedad civil organizada, de expertos y servidores públicos, lograron modificar la propuesta original para dotarla de un mando civil con pleno respeto a los derechos humanos.

En la sesión ordinaria número 6, presidida por la diputada Eugenia Solís Salazar, el Pleno del Congreso dio lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de guardia nacional.

A propuesta del diputado independiente Emiliano Ramos Hernández, y dada la trascendencia e importancia del tema, la minuta fue sometida a discusión en la misma sesión ordinaria, obviando el estudio y análisis en las comisiones ordinarias.

Ramos Hernández explicó que, con las modificaciones constitucionales, se crea el concepto de cuerpo de reservas para mantener la posibilidad de que los ciudadanos participen con las fuerzas armadas en situaciones de emergencia.

“La guardia nacional, así como las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, se establecen controles democráticos consistentes en que el Senado tendrá como función aprobar el informe de las actividades de la guardia nacional, así como aprobar los resultados de la estrategia nacional de seguridad pública previa comparecencia del titular de seguridad pública”, detalló el legislador.

Por su parte, la diputada independiente Sonia López Cardiel abundó que, entre las principales modificaciones realizadas, destaca que el detenido por la Guardia Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de la autoridad civil, se enfatiza que la guardia nacional es una institución segura de carácter civil adscrita a la secretaría de seguridad pública y protección ciudadana.

El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, destacó la importancia que reviste esta reforma constitucional para el país, pues es una gran oportunidad para que todos atiendan el llamado de madurez política, de consenso, de dejar atrás los protagonismos para trabajar todos juntos por Quintana Roo, de manera coordinada a través de las instituciones de seguridad pública.

Consideró que no debe utilizarse como pretexto la creación de la guardia nacional para que los ayuntamientos no puedan enfrentar la responsabilidad primigenia que tienen, que es la seguridad pública de sus habitantes y tampoco los estados pueden utilizar hoy esta creación de la guardia para que no enfrente los problemas de inseguridad que se están viviendo, “se necesita de todos: de los ayuntamientos, se necesita del estado y se necesita de la federación”.

Los diputados Fernando Zelaya Espinoza y Jesús Alberto Zetina Tejero, del Partido Acción Nacional, coincidieron en señalar que las modificaciones al proyecto original de la guardia nacional, propuesto por el presidente de la República, se dieron al trabajo de la sociedad civil, quienes en todo momento pugnaron por dotar a esta fuerza de un mando civil con pleno respeto a los derechos humanos.

Zetina Tejero señaló que el objetivo principal de la sociedad civil de nuestro país en el tema de la guardia nacional fue la de fortalecer a las corporaciones policiacas y el respeto a los Derechos Humanos a través de lo civil y desde la sociedad civil. Lo importante es construir una policía fuerte, capaz de cumplir con su papel, eso es lo que apoyaremos siempre en el PAN.

Zelaya Espinoza confió en que, en materia de seguridad, se deje a un lado las diferencias partidistas y todos se unan para que pueda volver la tranquilidad a Quintana Roo y a México.

La diputada del PRI Leslie Hendricks Rubio, aseguró que, una vez que la reforma constitucional cumpla todo el proceso legislativo para su promulgación, estará en la cancha del Ejecutivo federal dar cumplimiento a las aspiraciones y a los objetivos que se están marcando para esta Guardia nacional, “no habrá pretextos por parte del ejecutivo de una falta de colaboración, de una falta de participación de todas las fuerzas políticas para lograr el mayor de los intereses que hoy tenemos los mexicanos”.

El diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, de la fracción parlamentaria del PVEM, hizo un llamado a cerrar filas con el Estado mexicano, con el gobernador del estado y sus colaboradores para dejar a un lado la indiferencia y trabajar para recuperar la tranquilidad de Quintana Roo, “hoy hablo a nombre de los ciudadanos con nombre y apellido, que ya estamos hasta la madre de vivir con miedo, por el bien de Quintana Roo que estas reformas sean para el bien de todos”.

En la misma sesión también se avaló la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.

Finalmente, se aprobó el dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el Artículo 22 y la fracción XXX del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.