Autorizan gasoducto Semarnat y Laura Beristain en Playa del Carmen.

Aunque la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain, se empeñó en negar la red de gas natural que se construye en la Quinta Avenida, y hasta reservó la información por un periodo de 5 años, La Verdad Noticias documentó el proyecto, que tuvo el respaldo de la Semarnat.

Se trata de un gasoducto que transportará hasta siete kilos de gas por centímetro cuadrado (7kg/cm2) y cruzará la laguna Nichupté de Cancún, los manglares de Puerto Morelos y la Quinta Avenida de Playa del Carmen, Quintana Roo.

El proyecto fue aprobado desde el año 2017 a toda velocidad y en el más absoluto sigilo revela un documento donde, a pesar del rechazo del proyecto en Puerto Morelos y la falta de información de la concesión, fue aprobado por la Semarnat que encabeza Araceli Gómez Herrera.

De acuerdo con el Expediente 23QR2017G0022, el proyecto consiste en un gasoducto con el nombre “Sistema de Transporte de Acceso Abierto Cancún Etapa II (Cancún-Playa del Carmen)” operado por la empresa Gas Natural del Noreste SA de CV, que en este momento enfrenta una férrea oposición en el centro de Veracruz debido a que las tuberías pasarán a 15 metros de casas habitación, denunció el diario Notiver.

El representante legal de Gas Natural del Noreste, José de Jesús Meza Muñiz, y la directora de impacto ambiental de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente, de la Semarnat, Ivett García Salazar, firmaron el documento en donde se destacan las advertencias negativas del gasoducto en Quintana Roo

“El impacto ambiental general por las actividades del PROYECTO tendrá efectos adversos; las cuales deberán ser subsanadas mediante las acciones planteadas en la MIA-P…”, expone el documento en poder de La Verdad Noticias.

Autorizan gasoducto Semarnat y Laura Beristain en Playa del Carmen.

El proyecto presentado por Gas Natural exhibe un sistema de tuberías que transportarán el combustible, sin olor, a través de los municipios de Benito Juárez y Puerto Morelos, para llegar a la Quinta Avenida de Solidaridad, con ramales de tubería de acero al carbón, con diámetros de 12”, 10”, 6” en una red de 82 kilómetros primarios que se extiende hasta 108 kilómetros con los ramales, y que trabajará a la presión de 7kg/cm2, en tubería de acero y 4kg/cm2 para tubería de polietileno en los tres municipios.

Pese al alto impacto que representa, en el proyecto que presenta Gas Natural que fue avalado por Semarnat, no aparecen los nombres de las colonias, calles o sitios por donde cruzará el gasoducto, sino solo un sistema de coordenadas en donde sí fueron detectadas las que corresponden a la Quinta Avenida, de Playa del Carmen, Quintana Roo, denunció en su momento el abogado René Medrano Ríos-Domenzaín.

Sistema de agua potable en riesgo

El documento admite que si al paso del gasoducto se encuentran cenotes o cavernas, estas serán rellenadas con piedra y arena, inhibiendo la circulación del agua de donde se extrae la de consumo humano.

Incluso, la aprobación se realizó de manera tan rápida, que solo se dieron 10 días para que la ciudadanía aplicara su derecho a llevar el proyecto a consulta pública, aunque la Semarnat resolvió que al 13 de julio de 2017 “No hubo solicitudes de consulta pública”.

Autorizan gasoducto Semarnat y Laura Beristain en Playa del Carmen.

En esta red de complicidades destacan las labores de la Dirección de Medio Ambiente de Puerto Morelos que sí cuestionó el paso del gasoducto por los manglares, pero esto no bastó por lo que el programa de trabajo se llevará a cabo en 23 meses para la preparación del sitio y construcción y de 30 años para operación y mantenimiento por parte de la empresa Gas Natural del Noreste.

Beristain, cómplice silenciosa

Pese a las denuncias públicas y el interés ciudadano por confirmar la ubicación del gasoducto sobre la Quinta Avenida, que había sido dado a conocer y confirmado por sus propios funcionarios, Beristain se empeñó en esconder el proyecto.

Su pretexto fue aprobar la remodelación de la Quinta Avenida, que coincidió con el inicio de trabajos de introducción de las tuberías de polietileno para gas natural.

Desde hace varios meses, La Verdad Noticias solicitó el acceso a la concesión vía trasparencia, hecho que fue negado en una primera respuesta, hasta que una segunda petición obligó a la alcaldesa a responder, pero su acción fue reservar la información por cinco años.

Peligro potencial

Pese al riesgo de la presencia del gas natural en la principal avenida de Playa del Carmen, el gobierno de Beristain se empeña en esconderlo a los ciudadanos y locatarios de la misma, que temen que se convierta en un riesgo latente para ellos y para los turistas.

Al interior del gobierno de Beristain se ha pretendido evitar los cuestionamientos ciudadanos sobre su peligrosidad, escondiendo la información.

Autorizan gasoducto Semarnat y Laura Beristain en Playa del Carmen.

Sin embargo, los estudios presentados revelan el potencial peligro que representaría el gasoducto en caso de explosión, pues el siniestro podría cobrar miles de vidas, demolería casas y edificios, además de que causaría una catástrofe en la Riviera Maya de alcances inimaginables.

Desde julio del 2020, el gobierno de Beristain intentó desestimar los riesgos que implica la instalación del gasoducto, que fue confirmado por su propio secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y Sustentabilidad, David Duarte Castilla.

El funcionario aseveró que se aprovecharon los trabajos de remodelación de la Quinta Avenida para introducir el gasoducto sobre la arteria, pero aseguró que estaría inactiva y se utilizaría a futuro.

“El objetivo de esta línea es aprovechar que hemos retirado la pavimentación, el Quinta Avenida, sin que se tenga que causar un daño cuando la línea este terminada; es una línea de seis pulgadas de diámetro”, reconoció Duarte hace seis meses.

Incluso, el funcionario admitió, pese a que la alcaldesa reservó la información por 5 años, que el gasoducto correría sobre la Quinta Avenida, desde la Avenida Primera Bis a la Calle 14, casualmente, el mismo tramo donde el gobierno de Beristain hizo la obra pública.

Recomendación: Mascota se divierte con un hueso y resulta un brazo humano en Playa del Carmen

“La línea no va a operar, lo único que se está aprovechando es que como no tenemos pavimento se introduzca la línea y en futuro tener la oferta del gas natural, que es más barato que el gas butano y tiene muchas virtudes porque no necesita almacenado en tanques, eso es lo que se está haciendo, no es algo que se vaya a utilizar en lo presente, es muy a futuro”, aseveró.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.

Lee más de Quintana Roo