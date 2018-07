Autoriza cabildo de Solidaridad bono por buen desempeño para policías

El Cabildo de Solidaridad aprobó otorgar un bono de 17 mil pesos a todos los elementos y cadetes que integran la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de este municipio, como respuesta al buen desempeño que han demostrado en el resguardo de la protección física y de bienes de los ciuda­danos.

En este sentido, durante la XXV Sesión Extraordinaria de Cabildo, la Pre­sidenta Municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, informó que los re­cursos de este bono provienen de ingresos municipales y federales, como lo fue también el año pasado.

“Ya que el Secretariado Nacional aún no resuelve la aplicación del FOR­TASEG para este año, decidimos apoyarlos de esta manera. El fondo federal no alcanzaría para que cada elemento pudiera cobrar los 17 mil pesos porque la fórmula que se aplica no los evalúa en su justa dimensión y en proporción al trabajo que desempeñan”, afirmó.