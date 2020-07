¡Autocinema en Cancún! Recta final para su inauguración

La noticia que muchos impactó durante esta pandemia y en especial en la cuarentena, es el anuncio sobre que porfin Cancún va a tener autocinema, esto fue hecho a través delas redes sociales y que comenzó a hacerse viral, pues así los ciudadanos sienten que hay más seguridad e higiene, pues no habrá contacto y habrá una distancia entre coche y coche.

De acuerdo a la página oficial de Gran Autocinema Cancún, el set o recinto donde estará el cinema para autos, lo están acondicionando para brindar una comunidad y sobre todo seguridad en todos los aspecto a los clientes, lo que se sabe es que la página sigue activa y sigue poniendo que pronto estará y que están en la recta final para la inauguración.

Según la página, el autocinema estará en el Instituto Americano Leonardo Da Vinci, además de que la creación de la pagina fue el pasado 27 de junio y el anuncio fue el mismo día a las 22:30 horas, sin embargo desde esa fecha, aún no han dado día, hora y costos, aunque sigue en pie ese proyecto para inaugurarse este año en la ciudad.

Autocinema pronto en Cancún

De acuerdo a información de la misma página vía Inbox, mencionaron a LA VERDAD que en el transcurso de esta o la próxima semana darán las fechas, precios, cartelera y toda la información, “esta semana revelaremos fecha de apertura, cartelera y todo , siguenos en redes para no perderte la noticia”.

Hasta el momento se desconoce si el instituto tiene que ver con este proyecto nuevo en la ciudad o si solo la escuela está rentando el lugar para que empresarios o inversionistas realicen este autocinema, lo cierto de todo esto es que aquellos que le han dado like a la página, han dicho que si irían para ver la experiencia de un cine diferente en este destino.

Por último, de igual modo no se sabe si las películas serán de estreno o serán de años anteriores, pues en la página no dan más información, pero entre los usuarios de Facebook están emocionados, ya que para los que son más jóvenes, no tuvieron esa oportunidad de estar en un autocinema, peor para aquellos que tienen edad, algunas vez en sus lugares de origen, tuvieron un autocinema.