Ausencia de Mara en debate de Coparmex, no afectará resultados

Al tiempo de rechazar que la ausencia de Mara Lezama Espinosa en el debate organizado ayer por empresarios en Playa del Carmen vaya a restarle votos, el dirigente morenista en la entidad, Humberto Aldana Navarro asegura que la candidata está lista para participar en el ejercicio organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

El dirigente morenista, dijo desconocer el motivo por el que Mara Lezama no asistió al encuentro , entre os candidatos a la gubernatura, pero insistió en considerar que el hecho de no haber acudido al evento organizado por la organización empresarial de Quintana Roo “no es algo que de manera alguna nos reste votos”.

“ Desconozco -porque no fue-, yo pienso que puede ser un tema de agenda , desconozco el motivo, y lo que yo sí sé, es que ella va asistir al debate organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) el próximo sábado 21 de mayo en la ciudad de Chetumal ”, indicó el dirigente de Morena .

El pasado lunes, La Verdad Noticias dio a conocer los detalles del debate organizado por la Coparmex Quintana Roo, al que sólo asistieron cuatro de los cinco candidatos a la gubernatura, quienes lejos de realizar un ejercicio democrático, dejaron dudas sobre sus propuestas de trabajo, el manejo de la deuda y el combate a la inseguridad.

Por ello, Aldana Navarro dijo que el debate, o la exposición de las ideas que hicieron los asistentes al evento de la Coparmex, cada quién valorará lo que se dijo, “yo pienso que no afecta, la pura ausencia no creo que determine ni perdida, ni ganancias de votos, yo creo que no asistió por un tema de agenda”, acotó.