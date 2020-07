Aún no abren las playas en Playa del Carmen y ya las están ensuciando

Las playas de Playa del Carmen aún continúan cerradas al público en general debido a la pandemia, pero aun así en varios arenales ya se puede observar basura de personas que logran colarse para “disfrutarlas”, lo cual no hace preguntarnos ¿Para eso queremos regresar a las playas?.

Y es que la huella del hombre en playas donde las personas deciden acudir a pesar de estar prohibido se nota inmediatamente latas de cerveza, vasos de unicel, servilletas, bolsas de plástico, así como varias colillas de cigarros, todo esto arrojado por habitantes o turistas irresponsables, quienes se retiran del lugar sin tener un castigo por estas acciones.

Ensucian las playas de Playa del Carmen

Por medio de las redes sociales una mujer que vive en Playa del Carmen mostro con imágenes como lucen algunas playas donde se ha logrado observar gente que en plena contingencia decide colarse en los arenales, estando prohibido por las autoridades, evidenciando la poca cultura ecológica en la sociedad.

“Aún no autorizan poder usar las playas y así las dejan los que pueden ir, no quiero imaginarme cuando ya sea oficial su reapertura. NO SEAS EL VIRUS

DISFRUTA CON RESPONSABILIDAD”, refiere la inconforme en el texto que acompaña sus imágenes.

Lo anterior provocó las reacciones de usuarios quienes lamentaron cómo a pesar de la pandemia del Covid-19, las personas siguen sin cambiar y la humanidad muestra cómo actúa un verdadero virus letal, en este caso para la tierra.

“Es increíble que nos quedamos en casa varios meses debido a la pandemia extrañando las playas y aun así existe gente tan estúpida que no cambió en nada, siguen mostrando que la humanidad es el verdadero virus letal en la tierra, que lastima ver que cuando estábamos encerrados la naturaleza lucía su belleza y ahora vemos estas imágenes”, refiere un comentario.

La apertura de las playas al en general se tiene contemplada cuando Quintana Roo llegue al color amarillo en el Semáforo Epidemiológico, pero el actual panorama debido al número de casos positivos de Covid-19 alejan cada día más este momento.

