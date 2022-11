Aumento en el predial de la zona hotelera en Cancún es necesario: Ayuntamiento

Se ha propuesto un ajuste del valor de la tierra en la zona hotelera y con este cambio se pretende recaudar fondos con el pago del impuesto predial, tras el anuncio de esta propuesta de parte de la Presidenta Municipal, los hoteleros han convocado una reunión este lunes para fijar una pronta postura al respecto.

“Por el momento no ha habido algún reclamo o posición respecto al ajuste del valor catastral. La verdad es que era algo estrictamente necesario, la actualización de valores catastrales no podía mantenerse en los mismos valores y bueno por el momento no tenemos alguna queja, aunque como dijo la presidenta, el ejemplo un predial del departamento de 48 metros cuadrados en la zona hotelera paga de predial mil 100 pesos y subirán como 100 pesos más”, dijo Jorge Aguilar, Secretario General del municipio Benito Juárez.

Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, recientemente declaró que los valores catastrales o sea el precio de la tierra no estaban actualizadas en zonas de mayor plusvalía en la ciudad e hizo un comparativo entre un departamento de Villas Otoch Paraíso y uno de la zona hotelera que pagaban casi lo mismo, cerca a 2 mil pesos.

Argumentó el Secretario General de Gobierno que esta decisión no fue dirigida a un sector en específico, sino fue un cambió necesario y justo, pues además este valor no había incrementado desde hace mucho tiempo atrás.

“Si no estaban actualizadas sus tablas catastrales, si puede haber un aumento en el pago, pero desconozco en realidad quienes se han encontrado así, en esta situación, no teníamos un destinatario en específico, es decir la ley de aplicación general y el tema era subir en la zona hotelera los valores de los terrenos, ni siqueira de las construcciones”, dijo Jorge Aguilar.

Se preparan los hoteleros

Los hoteleros están estudiando esta propuesta de cambio de valor catastral para poder analizar si funciona o no esta modificación y poder fijar una postura al respecto. La presidente municipal Ana Paty Peralta señaló que cobra 2 mil pesos el metro cuadrado pero que su valor actual es de 7 mil.

“Respecto al catastro y predial en la zona hotelera, el predial, hasta donde tengo entendido, lleva 2 o 3 años sin actualizarse. Mi opinión ahora no tiene elementos de apoyo sustentables u objetivos, para emitir un criterio”, sentenció el empresario hotelero y ex presidente de la Asociación de Hoteles Abelardo Vara.

En la agenda de los hoteleros y empresarios con predios en la zona hotelera este ajuste ha causado ruido por lo que han planteado reuniones, una de estas se ejecutará en la Asociación de Hoteles en la tarde del lunes 14 de noviembre.

“Será mañana que buscaré información, cómo desde cuándo no se incrementa el predial en la zona hotelera y también cuánto pretende el Municipio aumentar, mañana tendremos a las 18:00 horas reunión en la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres y tendremos elementos para opinar y decidir qué postura se tomará”, comentó.

Los empresarios han pedido transparencia en el uso de los recursos, señalaron y exigieron que ese dinero se use en promoción del destino ante el mundo, ya que ahora hay más competencia pues muchos lugares ya abrieron.

“Conscientes estamos de la necesidad que tiene el municipio de recursos económicos, pero también debemos observar que en los últimos años ha habido incremento en algunos impuestos y se han creado nuevos impuestos y estamos conscientes que una transparencia total no ha habido.

“No sabemos ni cuánto se ingresa por cada concepto ni en qué se gasta o invierte. También sabemos perfectamente de la necesidad que tiene la ciudad y también la zona hotelera de mejorar su infraestructura”, sentenció Abelardo Vara.

