Aumento al predial, en tiempo y forma: diputada Susy Hurtado

La decisión del Congreso del Estado de ajustar la tabla de valores catastrales de Cancún, que significa un aumento al predial a partir del 1 de enero, ha traído consigo una serie de desacuerdos sobre el proceso legal que llevó a su aprobación. El Observatorio Legislativo, que preside Eduardo Galaviz, señaló que se violó la Ley de Catastro al ser votado a destiempo y no ser publicitado con el tiempo necesario para que la gente pudiera opinar.

Sin embargo, la diputada local Susana Hurtado Vallejo, del Partido Verde, ha desmentido los señalamientos.

“Se cumplió con toda la normativa. Sí te puedo decir que fuimos muy cautelosos y revisamos precisamente los puntos que la Ley Catastral define en tiempos y formas”, dijo.

Agregó que, previo a su votación, se consultó y se subió a estrados, como parte de las normativas que indica la ley; de lo contrario, no hubiera sido validada por el Congreso del Estado.

El acta de Consejo Catastral se presentó en junio

Por otro lado, entre los señalamientos que surgieron con este ajuste de valores del predial de Cancún, se acusa de no haberse dado a conocer a la gente el acta de Consejo Catastral, proceso que, de acuerdo con la diputada, sí se realizó en junio.

“Se armó un consejo, el cual fue el encargado de presentarla en estrados durante el periodo de tiempo que marca la ley y que precisamente fue cuando estuvimos en procesos electorales y había veda electoral”, expuso.

Este incremento al predial únicamente se aplicará en la zona hotelera y parte del centro, por lo que la legisladora desmintió que esta decisión diera pie a una polarización o segmentación por clases sociales, como lo hizo ver el presidente de los hoteleros, Jesús Almaguer.

“Desde hace ocho años que no había una norma que cambiará los valores catastrales en la ciudad y es importante mencionar que solamente está especificado la zona hotelera y parte del centro, esto no aplica en los otros polígonos del municipio. Este ajuste se hizo conforme al valor y costos de los terrenos, no de las construcciones existentes y eso establecido por la ley”, dijo.

