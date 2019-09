Aumentan ventas en carnicerías de Cancún por fiestas patrias

De acuerdo a Jorge Pinzón, dueño de la carnicería llamada “México” ubicada en la Región 103 de Cancún sobre la avenida Miguel Hidalgo, mejor conocida como la Ruta 5 en Cancún, afirmó que sus ventas comenzaron a subir el pasado 10 de septiembre y hasta hoy continúan manteniéndose.

“Gracias doy a Dios porque desde el 10 de este mes comenzaron a subir las ventas y es que como todos sabemos este mes y noviembre son los meses patrios y las familias buscan carnes para realizar tacos, pozole, entre otras comidas mexicanas para celebrar la Independencia”.

Aumentan ventas en carnicerías de Cancún por fiestas patrias

Dijo que lo que más compran es la carne de cerdo y las comidas que más realizan en estas fechas son el pozole y los tacos al pastor y en segundo lugar están las carnes asadas, destacó que la carne de puerco es la que se vende más rápido y aunque desde siempre es la primera que se acaba, ahora tiene que pedir más carne de lo normal a sus proveedores y aún así se le acaba.

“El corte que más me piden es para pozole, es decir en pedazos grandes para que ellos desmenuzan la carne, también me piden filetes para asar o para tacos y en especial me piden la parte de la pierna del cerdo, pero en general todo el cerdo se gasta por ahora antes de la 11 de la mañana, cuando antes se me acaba a la una de la tarde”.

Aumentan ventas en carnicerías de Cancún por fiestas patrias

Añadió que no sólo es con él, sino con sus demás colegas, ya que él cuando les preguntó cómo van sus ventas, sus demás compañeros dedicados a la venta de carnes, dijeron que han incrementado hasta un 40%.

TE PUEDE INTERESAR: Lista la Sedena para el desfile del 16 de septiembre en Cancún

Hasta el momento no sólo los que se dedican a la venta de estos productos suben, sino también las papelerías, tiendas de abarrotes, tiendas de frutas y verduras, así como aquellos que se dedican a la venta de ropa de trajes típicos.