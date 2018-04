Aumentan las llamadas de extorsión en Cozumel

En estos días la gente de Cozumel ha estado denunciando a través de las redes sociales diversos números de llamadas de extorsión que han sido más frecuentes. “Revisando las denuncias y lo números hemos visto que hay con lada de Cozumel, ya han sido turnados al 089 para que le den las indicaciones correctas a la gente y puedan hacer su denuncia correspondiente.

Personal del C4 señaló que ellos no investigan estos números ya que no es de una tarea perteneciente a su área, pero sí aconsejan a las personas que no depositen ningún dinero alguna cuenta u otro tipo de situaciones.

La isla de Cozumel resiente el aumento en las llamadas falsas con fines de lucro.

“Anteriormente se habían dado estos casa pero con lada de otras ciudades pero ahora estamos viendo que tienen el 987 que es la lada de Cozumel y creemos que es gente que quiere hacer alguna broma y sacar provecho de esto. Afortunadamente hasta ahorita no tenemos ningún caso grave más que gente que cae y deposita dinero, pero invitamos a la gente que no lo haga”dijo Anuar García García, responsable del C4.

De inicio recomiendan que si les marcan de un número que no conocen no contestar, debido a que la gente cercana a nosotros la tenemos registrada en nuestro directorio del celular, si es algo urgente buscarán la manera de comunicarse como mandar un mensaje; en caso de que ya hayan contestado la llamada y le estén pidiendo algún dinero, se debe cuelgar y tratar de comunicarse directamente con algún familiar; también señaló es importante que sigan denunciando estos números, al 911 y en el C4 los turnarán al 089 que es el número específico para esta situación”, informó Anuar García García, responsable del C4 en la isla.

Por parte de Néstor Segundo Pérez, comandante de la policía ministerial, recordó que esta situaciones no son nuevas a nivel nacional, “es muy extraño las personas que caen en esto, toda la gente tiene conocimiento de este tipo de llamadas, del modus operandi. Recomendamos colgar el teléfono y apuntar para el número para hacer la denuncia ante el 089 de manera anónima, o en su defecto acudir a la fiscalía para iniciar una orden de investigar y saber quién es la persona que está realizando ese tipo de llamadas. No se dejen engañar, hay que ser más inteligentes que ellos”. Añadió.

Dato

2000 llamadas de extorsión registradas en Quintana Roo tan sólo en el 2017, según datos de Prevención del Delito y Vinculación con instancias de Secretaría de Seguridad Pública.