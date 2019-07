Aumentan las llamadas de broma en el C4 durante las vacaciones

A pesar de existir una ley que castiga a cualquier persona que realice llamadas de falsas emergencia en Quintana Roo, actualmente en el C4 más del 80 por ciento de los reportes telefónicos donde solicitan el apoyo de cuerpos de emergencias argumentando una situación grave resultan ser una broma y en vacaciones este problema aumenta hasta un 40 por ciento.

Al respecto el director general de la Cruz Roja, delegación Cancún, Amilcar Manuel Galaviz Aguilar explicó que en promedio el C4 recibe por mes más de 10 mil llamadas relacionadas con alguna emergencia, de las cuales ocho mil son falsas y en los periodos vacaciones esta cifra suele aumentar de manera considerable.

Indicó que los cuerpos de emergencias tienen la obligación de movilizarse cuando reciben un reporte y en ocasiones las zonas mencionadas en el supuesto accidente son lejanas, motivo por el cual dejan de prestar atenciones inmediatas en varios puntos de la ciudad donde sí están en riesgo vidas.

“El C4 moviliza ambulancias, patrullas y camiones de bomberos en caso de recibir un reporte, esto al no saber si se trata de una emergencia real o no, es decir, no tenemos elección”, dijo.