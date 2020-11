Aumentan fraudes por ventas en redes sociales durante el Buen Fin en Cancún

Si bien este Buen Fin en Cancún no fue lo esperado por muchos en materia económica, muchas personas también resultaron afectadas al ser víctimas de fraude al adquirir algún producto a través de las redes sociales, principalmente Facebook, ya que al no ser páginas reguladas por autoridades federales, estos sitios representan un riesgo para los consumidores.

Al respecto autoridades de la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), en Cancún, indicaron a La Verdad Noticias que cualquier persona al realizar una compra por medios de las redes sociales corre el riesgo de sufrir fraude y es muy difícil recuperar cualquier cantidad de dinero depositado recuperar el crédito perdido en caso de usar tarjeta.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado

Aumentan fraudes por ventas en redes sociales durante el Buen Fin en Cancún

Explicaron que al tratarse de una red social la dependencia federal no puede hacer nada al respecto en caso de que algún consumidor sea víctima de un fraude al comprar un producto, ya que no tienen una razón social para levantar su denuncia en contra de algún responsable.

El personal de la Profeco indicó que empresas de venta por internet como “Mercado Libre”, ya están registradas con ellos, por lo que está garantizada la entrega del producto adquirido por las personas, así como la manera de realizar su pago.

Derivado de lo anterior hicieron un llamado a los consumidores en Cancún para que eviten realizar la compra de cualquier cosa en las redes sociales principalmente en Facebook y así no sean estafados.

Fraudes por compras en redes sociales aumentaron en Cancún

“Tratándose de la compra de productos en redes sociales, el consejo de la Profeco es que no lo hagan porque estamos hablando de un engaño al consumidor, un abuso en contra de las personas y lo peor es que ante esta situación Profeco no puede proteger a los consumidores cuando estos son engañados y no reciben su mercancía a pesar de haberla pagado”, resaltaron.

Te recomendamos: VIDEO: Tiburón acecha entre los turistas en playas de Cancún

Por último, revelaron que este tipo de ventas aumentan considerablemente durante el Buen Fin, motivo por el cual es importante que quienes acostumbran utilizar seguido el Facebook tomen sus precauciones para no caer en fraudes de ventas.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ