Los fraudes por la venta de paquetes vacacionales “fantasmas” en Cancún han aumentado durante los últimos meses, informó el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Eduardo Paniagua Morales, quien destacó que este tipo de situaciones ocurrieron como consecuencia de la pandemia.

Explicó a La Verdad Noticias que las “empresas” irregulares dedicadas a la venta de paquetes vacacionales ofrecen con un precio bajo los viajes a Cancún todo incluido, sin embargo, representan un engaño para los turistas nacionales e internacionales.

Aumentan fraudes en Cancún por venta de paquetes vacacionales

Destacó que desconoce el número de “compañías” dedicadas a cometer este tipo de fraudes, pero si han tenido conocimiento de viajeros engañados, los cuales al llegar al Caribe mexicano se dan cuenta del fraude, quedando indefensos ante la situación.

“Esta situación aumentó debido a la pandemia, estas ́empresas ́ se aprovechan de la situación económica de muchas personas y les ofrecen paquetes vacacionales muy económicos, pero todo esto representa un engaño y lamentablemente cuando los viajeros se dan cuenta ya es muy tarde”, comentó.

Paniagua Morales expresó que estas “empresas” fraudulentas no aparecen en páginas turísticas web nacionales, motivo por el cual pueden estar operando en desde cualquier país y a pesar de ser detectadas en ocasiones por la policía cibernética, únicamente cierran sus sitios, abriendo otro en cuestión de horas.

“No hay forma de darles un rastro, ya que son defraudadores que no tienen un ente constituido, es decir, no podemos localizar sus páginas, no pueden localizarse sus nombres comerciales o nombres reales”, reconoció.

Crece número de fraudes por paquetes vacacionales

El presidente de la AMAV recomendó a todos los viajeros engañados por este tipo de “agencias fantasmas”, presentar su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) o con las autoridades correspondientes en sus países de origen, esto con el fin de tratar de ubicar a estos delincuentes.

“Hay ofertas que son sumamente bajas y eso hace que la gente no lo piense y las adquiera y este es uno de los principales ganchos”, manifestó.

