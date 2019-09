Aumentan denuncias en casos de violencia familiar en Cancún

Julio Góngora Martín, encargado de la Dirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana, mencionó que los fines de semana es cuando más casos de violencia familiar se presentan por la ingesta de alcohol en el municipio.

Dijo que de acuerdo a las llamadas, en un día se pueden atender 6 o 7 casos y se incrementa sobre todo los fines de semana, jueves, viernes y sábados los tipos de violencia que se genera en los hogares.

Góngora Martin, aclaró que el aumento de las denuncias se debe a las estrategias que se están haciendo en el municipio por parte de Dirección de Prevención del Delito y de las diferentes instituciones como el Instituto Municipal de la Mujer, el DIF Municipal y la Procuraduría de la Defensa del Menor.

“En su mayoría quienes más denuncian son las mujeres, pero también hay casos de hombres que sufren de violencia, lo importante es que estamos trabajando de manera muy ligada con las diferentes instituciones que brindan el servicio a todas las familias”, expresó.

De acuerdo al reporte del semáforo delictivo de Quintana Roo hasta el mes de julio se han reportado 574 casos de violencia familiar.

En el municipio de Benito Juárez del mes de enero a julio del 2019 el semáforo delictivo presenta un incremento en incidencia de violencia familiar con 277 casos, siendo este municipio con el 51% en todo el estado.

“Estamos animando y motivando a la ciudadanía a denunciar, muchas veces no denuncian por apatía, no denuncian porque no confían en la policía o no denuncian porque no quieren más problemas con sus parejas”, agregó.