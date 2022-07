Aumentan contagios de sífilis en Quintana Roo

Con 486 casos nuevos de sífilis, Quintana Roo lidera este año los contagios en los tres estados de la península de Yucatán, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Salud federal.

Con corte al 16 de julio, la dependencia informó que esto representa un incremento de 257 casos más que los registrados en el mismo periodo de 2021.

“En lo que va de este año, ya sea en el Sector de Salud o en pruebas solicitadas por los usuarios, llevamos aproximadamente unas 120 pruebas de las cuales hemos tenido alrededor de un 30 por ciento de reactivos positivos”, indicó Edgar Mora, presidente de la organización Círculo Social Igualitario.

Dijo que la sífilis representa un riesgo latente para quienes han sido contagiados, ya que es una enfermedad silenciosa que puede habitar en el organismo sin presentar síntomas, pero que con el tiempo puede dañar gravemente el corazón, el cerebro u otros órganos.

“Es una situación alarmante, ya que en virtud de que la sífilis es muy silenciosa no presenta tantas evidencias en el cuerpo. Las marcas comúnmente suelen desaparecer alrededor de una semana y puede pasar desapercibida al confundirse con algunas manchas en la piel”, explicó.

Tratamiento oportuno

En cuanto al tratamiento de la enfermedad, un diagnóstico temprano da pie a un tratamiento oportuno que acelerará la cura total de esta enfermedad en el organismo.

“La situación de la sífilis es completamente tratable y esto nos da una gran ventaja de que inmediatamente la persona que ha sido diagnosticada, ya sea a través de los servicios de salud del mismo Capasits, del seguro social, o de manera particular a través de cualquier médico, pueda adquirir el tratamiento que por lo general es inyectable”, dijo.

De los estados de la península, Yucatán ocupa el segundo lugar en contagios, con 221, y el tercero es Campeche, con 61.

¿Qué es la sífilis?

Es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, transmitida por vía sexual o de la madre gestante al feto, y produce lesiones cutáneas ulcerosas en los órganos sexuales.

¿Cómo se manifiesta?



A través de llagas que aparecen en el sitio por donde la bacteria entró al cuerpo. Por lo general, la llaga es firme, redonda y no causa dolor. Debido a que la llaga no causa dolor es posible que pase desapercibida. Las llagas duran de tres a seis semanas y se curan independientemente de que reciba tratamiento o no.

¿Cómo se cura?

El tratamiento preferido es la penicilina, un medicamento antibiótico que puede matar al organismo que causa la enfermedad. Las personas alérgicas a la penicilina pueden ser tratadas con otro antibiótico.

¿Quién puede contraer la enfermedad?

Toda persona sexualmente activa puede contraer la sífilis, la cual se transmite de persona a persona, a través del contacto directo con una llaga sifilítica.

¿Cómo se manifiesta?

Las llagas aparecen principalmente en los genitales externos, el ano o el recto. También pueden salir en los labios y la boca.

¿Cómo prevenirla?

No existe una vacuna, pero se sugiere la abstinencia sexual o la monogamia, usar preservativos de látex y evitar el uso de drogas que inhiban el juicio y propicien prácticas sexuales inseguras.

No olvides seguirnos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.