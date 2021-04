Aumentan contagios de VIH en Tulum; demandan aplicación de pruebas rápidas

El número de nuevos contagios de VIH en Tulum se ha disparado en los últimos meses, denunció Roberto Guzmán, director general de Red Positiva, una organización civil que atiende a quienes afrontan una posible infección por VIH o vive ya con un diagnóstico reactivo.

No obstante, según Guzmán, la mayoría de los nuevos casos no se han incorporado al sistema de salud para recibir sus antiretrovirales, o bien, desconoce su estado, ante la falta de pruebas rápidas para diagnosticar contagios.

Realizan prueba de VIH a persona. Foto: Especial.

"Hay un disparo de infección en Tulum y no se está haciendo nada. Tenemos que entrar a Tulum para hacer pruebas porque no ha habido por parte del gobierno la aplicación de pruebas porque no han comprado", dijo Guzmán en entrevista para La Verdad Noticias.

Infecciones de VIH en Tulum muy ligadas a la drogas

Agregó que la epidemia de VIH en Tulum "está muy revuelta con droga, tal como también pasa en Playa del Carmen", además de que la movilidad de personas complica todo, pues "muchos de los nuevos diagnósticos se extravían".

"Recordemos que Tulum tiene una población muy diferente, hay muchos extranjeros que vienen y van, y cuando son diagnosticados se pierden, no regresan. Además de que otros necesitan tratamientos profilácticos que el gobierno tampoco está dando".

Ante esta situación, Red Positiva ha mostrado su intención de extenderse hasta el municipio de Tulum para llevar un monitorero de la epidemia del VIH, la cual ha sido desplazada desde el inicio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Piden Capacits en Playa del Carmen y Cozumel

Además de Tulum, otros de los destinos donde también ha habido un incremento de nuevos casos de VIH son Playa del Carmen y Cozumel. Ahí, Rep Positiva ha pedido se instalen Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits).

Sin embargo, dijo Guzmán, hasta el momento no han tenido respuesta de las autoridades estatales, ni municipipales, pese a que la situación podría agravarse.