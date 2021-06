Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), manifestaron su preocupación ante el aumento de contagios por COVID-19 y el riesgo latente de retroceder al semáforo rojo, lo cual en su opinión implicaría grande pérdidas económicas, así como empleos, frenando de manera abrupta la reactivación turística del estado.

Al respecto el presidente del CCE, Iván Ferrat explicó a La Verdad Noticias que es importante apoyar las nuevas medidas implementadas por el gobierno de Quintana Roo para frenar la ola de contagios, de lo contrario sería inevitable regresar al color rojo dentro del semáforo epidemiológico estatal para proteger la salud de todos como ocurrió el año pasado.

Aumenta preocupación entre empresarios del Caribe mexicano por COVID-19

Indicó que es preferible el cierre por un tiempo de restaurantes, bares o antros a las 23:00 horas, aunque esto implique algunas pérdidas económicas, pero será de manera temporal, contrario a lo que puede pasar teniendo el regreso del color rojo, es decir, volviendo al confinamiento indefinido.

“Las medidas implementadas por autoridades estatales están enfocadas en solucionar la actual situación por contagios, no debemos pensar en afectaciones inmediatas por estas acciones, debemos visualizar a futuro, en caso de no hacer algo contundente estaríamos hablando de perder miles de empleos y graves afectaciones económicas en un futuro no muy lejano” comentó.

Temen empresarios regreso de semáforo rojo

Iván Ferrat pidió a todos los involucrados en el sector turístico respetar e implementar las nuevas medidas contra en COVID-19 impulsadas por el estado, de lo contrario se estarían afectando todos los logros conseguidos hasta el momento desde el inicio de la reactivación económica y turística en Quintana Roo.

Sobre el tema de los descansos solidarios mientras se apliquen estas medidas, el presidente del CCE indicó que la decisión dependerá de cada empresa y su capacidad, pero siempre deberán ser pagados, esto con el fin de no perder de nueva cuenta los empleos como ocurrió el año pasado.