Auditarán gestión de Barbaciano en Sindicato de Salud

Luego de las anomalías señaladas por trabajadores de Salud, las planillas que compiten para renovar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), sostienen que es necesario hacer auditorías a la administración del actual líder sindical, Barbaciano Sansores Matos, por irregularidades en la venta de plazas federales, inconsistencias en los perfiles que no cumplen requisitos académicos en el puesto y corrupción.

El pasado 15 de julio se abrió la convocatoria para renovar los liderazgos al interior del SNTSA, sindicato en el que están afiliados más de 3,600 trabajadores, la mayoría de los Servicios Estatales de Salud (SESA) de Quintana Roo. La convocatoria llegó 4 meses tarde, porque el dirigente debió concluir su ciclo desde el pasado 15 de febrero.

Aplicarán auditorías para revisar irregularidades en la administración de Barbaciano Sansores Mato.

El mismo dirigente del SNTSA, Barbaciano Sansores Matos refirió que el retraso en la convocatoria estaba relacionado con la dirigencia nacional y que se encontraban realizando el mismo proceso en otras entidades del país, por lo que Quintana Roo debía esperar su turno.

El 18 de julio se abrió el período de inscripción de planillas, en total se enlistaron tres: la blanca, naranja y la verde. En la planilla blanca se inscribió el doctor Martín Hernández López de Playa del Carmen; en la planilla naranja compite Ana Batún proveniente de Chetumal y en el proceso de elección se volvió a inscribir el actual dirigente del SNTSA, Barbaciano Sansores Matos como parte de la planilla verde, y esta sería su tercera inscripción como dirigente sindical, ha sido dirigente del gremio desde hace seis años.

Trabajadores del sector Salud que por temor a perder sus empleos en SESA solicitaron anonimato, detallaron al Diario La Verdad que las anomalías de tráfico de influencias ocurren desde hace un par de años y se intensificó en el segundo período del líder sindical.

Con protestas exigieron convocatorias para renovar dirigencia en Sindicato de Salud.

De acuerdo con la versión de los trabajadores de la SESA, las plazas federales son vendidas en precios de 80 a 120 mil pesos, en otras situaciones, se trata de casos de trabajadores que son cercanos al líder sindical que obtienen con mayor rapidez las plazas federales o no cumplen con los perfiles educativos para adquirir la plaza.

Para los trabajadores de la SESA, las anomalías al interior del sindicato impactan de manera directa a colaboradores de Salud que tienen años laborando y no consiguen plazas federales, además son entregadas a empleados que no tienen más de seis meses laborando en el sector salud y consiguen las plazas a través del apoyo del líder sindical.

La aspirante a la planilla naranja, Ana Batún, explicó que es urgente hacer cambios al interior del gremio, empezando primero por erradicar que los líderes se reelijan, ya que el período de mando es de tres años.

Trabajadores de la Salud se alistan para elegir a su nuevo dirigente sindical.

“Se cae en los vicios y las mañas, te vas olvidando del trabajador, te ocupas nada más de ti y te debes al trabajador, el sindicato está para defender al trabajador, no para servirse del trabajador, y en este caso, de esta manera lo estamos viviendo, ya estamos cansados de ello, por eso la iniciativa de hacer este equipo es de trabajar para el cambio”, dijo la aspirante a la dirigencia del SNTSA

En la mira administración de Barbaciano

El siguiente paso es aplicar auditorías a la gestión de Barbaciano Sansores Matos, debido a las constantes irregularidades que denuncian trabajadores del Sector Salud, entre ellas, la venta de plazas y actos de corrupción entorno a la repartición de las mismas.

Ana Batún explicó que existen dentro de los estatutos sindicales herramientas que permiten la realización de auditorías a la gestión de ex líderes sindicales. Dijo que durante los seis últimos años a pesar de que reciben descuentos de las cuotas sindicales no se ha mejorado la infraestructura del sindicato, por lo que es necesario hacer una revisión a las cuentas y cuotas de los trabajadores de la secretaría de salud que cotizan en la sección 45 de la SNTSA.

Ana Laura Batún, representante de la planilla naranja.

“Precisamente ha sido una de las inquietudes de los trabajadores, si vamos a solicitar esa rendición de cuentas ante nuestro sindicato nacional que es la primera instancia. Al término de un periodo de tres años debe de haber una rendición de cuentas y solicitar una auditoría y definitivamente la vamos a solicitar, porque si ha habido un enriquecimiento ilícito, nosotros como trabajadores no hemos tenido ningún beneficio”, dijo Ana Batún.

Sostuvo que también se va a revisar los casos de corrupción en el caso de los movimientos escalafonarios, es decir, se verificará aquellos casos de empleados que a pesar de llevar años de servicio ni siquiera entran a los procesos de formalización para obtener una plaza.

“Sabemos de ante mano que las plazas se venden, nosotros ya tenemos muchos años de servicio y sabemos que eso sigue siendo parte de la corrupción de autoridades definitivamente porque tienen que estar de acuerdo en los movimientos que se hacen”, dijo Ana Batún.

Informan a AMLO de la corrupción en SNTSA

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su sexenio, marcó como eje principal el combate a la corrupción y se comprometió a regresar a Quintana Roo cada tres meses para monitorear los avances en la entidad.

Ante el hartazgo de trabajadores de Salud en Quintana Roo por las anomalías sindicales y de corrupción al interior del gremio, colaboradores aprovecharon las visitas del mandatario federal para ponerlo al corriente sobre las prácticas de corrupción de la SNTSA y del líder Barbaciano Sansores Matos.

Ana Batun, integrante y aspirante de la planilla naranja para renovar el SNTSA, detalló que presentaron documentación y datos al Presidente de México, desde su primera visita en Quintana Roo en la ciudad de Chetumal en febrero de 2019.

En la visita, los trabajadores aportaron información sobre las prácticas de distribución de las plazas federales, anomalías y actos de corrupción que viven trabajadores de la salud. Los documentos fueron entregados en mano al Presidente de México y aún no han recibido respuesta por escrito, pero si hubo apertura para atenderlo; sin embargo, aún se encuentran a espera, explicó la aspirante a la dirigencia del SNTSA de la planilla naranja.

En mayo de 2019, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, anunció que a partir del primero de junio de este año asumiría el control de la nómina de personal de la SESA.

Ana Batun dijo que las auditorías contra Barbaciano Sansores Matos se deberán solicitar a través de la Comisión de Vigilancia y Justicia del SNTSA y en caso de que no avancen las investigaciones solicitarán el apoyo del Gobierno Federal y Tribunales Colegiados.

Durante los últimos días de julio, las tres planillas: blanca, naranja y verde, estarán visitando nosocomios de Quintana Roo y viajando a las zonas mayas para averiguar las necesidades de trabajadores del sector salud.

La elección para elegir un nuevo dirigente sindical del SNTSA será este próximo 5 de agosto, proceso en el que tendrán derecho a emitir un voto más de 3,600 trabajadores del estado.

NUMERALIAS

15 de julio se abrió la convocatoria para renovar los liderazgos al interior del SNTSA

4 meses más tarde llegó la convocatoria

18 de julio se abrió el período de inscripción de planillas

3 planillas se enlistaron para buscar la dirigencia sindical en Salud

80 a 120 mil pesos, es el costo de una plaza federal en Secretaría de Salud

5 de agosto será la elección para elegir al nuevo dirigente sindical del SNTSA

3 mil 600 trabajadores de Quintana Roo tendrán derecho a emitir su voto

Las 3 planillas:

En la planilla blanca se inscribió el doctor Martín Hernández López, de Playa del Carmen

En la planilla naranja compite Ana Batun, proveniente de Chetumal

En la verde se volvió a inscribir el actual dirigente del SNTSA, Barbaciano Sansores Matos