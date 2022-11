Atropellan y matan a mujer en paso peatonal de Cancún

Tanta prisa llevaba el conductor de un vehículo, aún sin identificar, que no le importó atropellar a una mujer y arrastrarla unos metros del paso peatonal, ubicado sobre la avenida Tulum, a la altura de la supermanzana 22 en Cancún.

Los hechos ocurrieron pasadas las 9:00 horas, aproximadamente, de este miércoles 23 de noviembre, frente a la plaza conocida como “El Pueblito”, en el carril de bajada con dirección al centro de Cancún.

Los testigos refieren que el responsable fue un hombre, quien conducía un camión color blanco, pero desconocen si es de transporte de personal o turístico, lo cierto, es que le pasó encima la unidad y la arrastró unos 3 metros del paso peatonal.

El culpable, de quien no se tiene información, no hizo caso de lo que había provocado, prefirió darse a la fuga, lo que no contó, es que cerca están las cámaras del C-5, serán las autoridades quienes traten de dar con el paradero del homicida.

Se supo que la mujer presentó severas heridas en el cuerpo, vestía una blusa color azul marino con flores rosas, pantalón tipo pescador y tenis negros con blanco. Paramédicos de la Cruz Roja fueron quienes confirmaron el deceso de la mujer y solicitaron la intervención del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado.

Durante las diligencias, estuvo presente la Policía de Tránsito, la Policía Quintana Roo, la Cruz Roja y Protección Civil. La circulación fue cerrada de manera parcial.

