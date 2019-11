Atrapan al “Tabasqueño”, cometió más de 40 asaltos en Cancún

Elementos de la Policía Quintana Roo logran atrapar al famoso ladrón de Cancún conocido como el “Tabasque” que por más de 40 veces ha robado en establecimientos, tiendas de conveniencia e incluso a transeúntes, el peligroso ladrón fue capturado en la Región 232 de Cancún.

De acuerdo a los informes policiacos, el aseguramiento de este sujeto fue alrededor de las 17:30 horas en la Región 232 Av. Rancho Viejo, quien luego de una inspección de rutina se le encontró un cuchillo y un juguete negro con similitudes a un arma de fuego, mismas herramientas que le servía para asaltar a sus víctimas.

Se supo que este hombre realizó más de 40 robos, tanto a personas, así como a tiendas de conveniencias y tiendas de abarrotes en las diferentes regiones, tanto que incluso intentó cometer el delito en la famosa plaza llamada las Américas de Cancún, además el hombre fue identificado como Jorge Denis Velázquez de 25 años de edad.

Hay que destacar que por durante varias semanas los dueños de los locales y aquellos que fueron víctimas de este sujeto, difundieron en redes el rostro y la identidad del “Tabasqueño”, que por muchas semanas se ha escabullido evitando que las autoridades logren dar con él, tanto que las ciudadanía pedía a gritos que lo detuvieran.

Este hombre es originario de Comalcalco Tabasco, quien tiene su casa en el Fraccionamiento Cielo Nuevo Región 249, hasta el momento el “Tabasqueño” está detenido en las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública de Benito Juárez, mientras se determina su situación jurídica.

El detalle es que si las víctimas no interponen las demandas correspondientes el “Tabasqueño” podría quedar libre luego de dos días aproximadamente, ya que si no se le encuentra delito y no hay denuncias en su contra él seguiría robando, por ello la autoridad exhorta a la ciudadanía en denunciar para que pague por lo que hizo.