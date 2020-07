Atractivo turista graba video sexual en playa pública de Cancún

Un video ha salido a la luz y se trata de un atractivo turista que decidió grabar un video sexual en alguna playa pública de la ciudad de Cancún, esto para después ponerlo a través de su página personal de Only fans, sin embargo este mismo se filtró a través de Twitter ha causado una gran controversia.

El atractivo turista extranjero, ha grabado vídeos de carácter sexual en las playas públicas de la ciudad de Cancún, cabe recalcar que en ninguna playa del estado de Quintana Roo está permitido este tipo de actitudes, por lo cual representa un acto de ilegalidad e inmoralidad lo que ahora está en las redes.t

Sin pudor turista grabó escena sexual en playa pública de Cancún

Resulta que este joven se encontraba con alguien más que le ayudó a grabar una escena sexual mientras tenía el mar de fondo, sin importarle si alguien se acercaba o no este joven se desnudo por completo y se masturbo para poder grabarlo y subirlo como contenido a su página personal de Only fans.

Turista grabó video sexual en playa pública de Cancún

Tal vez te interese: Proyectan para Gonzalo trayectoria similar a la del huracán Gilberto en 1988

Recientemente en Playa del Carmen fue detenido un turista únicamente por tomar el sol desnudo, siendo esta una falta administrativa que se ha repetido constantemente en esta zona de Quintana Roo, en donde al parecer la gente ha comenzado a creer que se trata de un lugar libre de ropa.

El atractivo turista se grabó masturbándose

Noticias Cancún

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

El video de apenas unos segundos, muestra cómo es que este extranjero sin ningún pudor, realizó un acto sexual en una playa pública en la que pudieron estar varias personas e incluso otros turistas cerca, esto no le importo pues al parecer las ganancias que le produce su fans Only fans es más importante que la posibilidad de terminar encarcelado en un país que no es el suyo.