Atletas mexicanos nadarán para salvar a Sian Ka'an de la basura

Nadadores mexicanos intentarán recorrer 74.4 millas (120 kilómetros) en aguas abiertas desde Punta Allen hasta Playa del Carmen en Riviera Maya con el fin de crear conciencia sobre el uso excesivo de plásticos y la contaminación.

El evento se realizará los días 7, 8 y 9 de noviembre, a través de la campaña Swin Against Plastic, la cual no solo busca crear conciencia global sobre la contaminación del plástico en los océanos, sino también recaudar fondos para limpiar Sian Ka'an.

La campaña se lanzó el 15 de marzo en Isla de Pascua, Chile, cuando la reconocida nadadora sudafricana Sarah Ferguson comenzó un continuo intento de nadado alrededor de la isla. Ferguson terminó con éxito y estableció un récord mundial como la primera persona en nadar continuamente alrededor de toda la isla. Le tomó 19 horas y 8 minutos (63.5 kilómetros).

Los tres nadadores emprenderán un viaje de 74.4 millas (120 kilómetros), en la Riviera Maya de México, desde Punta Allen hasta Playa del Carmen. Cada uno debe alcanzar una distancia de 24.8 millas (40 kilómetros) nadando continuamente.

Comienzan el viernes a las 05:00 hrs y terminan el sábado alrededor de las 15:00 hrs. Se estima que las aguas del Caribe durante estas fechas sean corrientes templadas y que las corrientes alcancen velocidades entre 2 y 3 nudos de sur a norte.

Swim Against Plastic: Make it Possible también consiste en una serie de actividades con la comunidad. El primer día, el programa educativo de la Fundación Plastic Oceans México se implementará en dos escuelas de Sian Ka’an, junto con la colocación de estaciones de agua y la entrega de termos de acero inoxidable para estudiantes.

El segundo día habrá una limpieza de playa con más de 80 voluntarios en la playa de Sian Ka’an. El tercer día terminará con el intento de récord mundial de natación y una ceremonia de clausura donde organizaciones como la ONU Medio Ambiente y otras entidades locales discutirán posibles soluciones al problema.

¿Quiénes son los nadadores?

Roberto del Río, originario de Cuernavaca, Morelos es un joven de 23 años representante y portavoz en la Comisión de las Naciones Unidas. En el 2016 fue galardonado como el atleta deportivo estatal del año, en el 2017 con el Premio Juvenil Estatal y también logró el quinto lugar en el Circuito Mundial de Aguas Abiertas OCEANMAN en Benidrom, España.

Mariana del Rio graduada de Mercadotecnia de 24 años. Es nadadora en aguas abiertas desde que tenía 11 años. Fue clasificada en el Campeonato Mundial OCEANMAN 2019 y ha ganado el primer lugar durante 12 años consecutivos en competencias de natación a nivel estatal.

Karina Yasmín Almanza es una buza certificada de 39 años y nadadora de aguas abiertas con causa. Fue reconocida por la Asociación Mundial de Aguas Abiertas por lograr la Triple Corona de Natación, después de nadar más de 71.3 millas (115 kilómetros) en el Canal de Sta. Catalina, Isla de Manhattan y Canal de la Mancha en 2018.