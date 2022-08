Atienden en brigadas médicas a adultos mayores

Con el objetivo de brindar apoyos médicos gratuitos y asesoramiento psicológico o legal, el DIF Cancún se acerca a los sectores más vulnerables de la ciudad, a través de una campaña con servicios que garanticen el bienestar de la ciudadanía.

El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Cancún en colaboración a diferentes dependencias gubernamentales, lleva a cabo las brigadas médicas para el adulto mayor, que si bien son enfocadas al este sector de la población, es una campaña en la que sus actividades permiten la participación de toda la familia.

“Ofrecemos diferentes servicios médicos como toma de glucosa, la atención médica general, prevención dental, atención psicológica, servicio de optometrista a muy bajo costo, servicios auxiliares del DIF que son denuncia ciudadana en caso de maltrato, asesoría legal y diferentes actividades lúdicas”, dijo Luis Cabrera, Coordinador de Salud Mental del DIF.

Estas jornadas se llevan a cabo dos veces a la semana en diferentes sectores de la ciudad y son anunciadas con antelación en las redes sociales del DIF o del Ayuntamiento de Benito Juárez, para que la ciudadanía tenga conocimiento de la región en la que se realizará y de los servicios que se ofrecerán.

A pesar de que las ubicaciones varían en cada brigada, el horario que regularmente se maneja es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En cuanto a las consultas médicas no se tiene un límite de atenciones y como en la mayoría de los servicios es completamente gratuito.

¿Cómo le han beneficiado estas brigadas médicas?

“Me satisface porque ahorita con la economía para ir a ver a un médico está muy difícil y ahorita salí satisfecha con la consulta que me dieron por la osteoporosis, me dieron un buen resultado, me trataron bien y qué bueno que estan haciendo eso porque precisamente en esta colonia hay gente de muy escasos recursos”.

Paula Arias Hipólito, 57 años

“La verdad ahorita con esto de la pandemia casi no hay recursos para soltar dinero en medicinas y por eso mejor aprovechamos ahorita lo que el DIF está haciendo y que la gente aproveche las campañas porque son muy buenas”.

Carlos Arturo López, 54 años

