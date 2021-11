Los basureros clandestinos en la ciudad de Cancún cada día parece ser que son más y, según vecinos, se debe a la falta de recolección de la basura, tal caso es lo que vivieron residentes de la Supermanzana 259, fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, donde el mal olor y las moscas se hicieron presentes en la región e hizo que se forma un “montículo” de desechos.

Los denunciantes informaron que esta zona estaba en la manzana 102, Av. Tulipanes y desde hace varios días ninguna autoridad había venido a levantar las bolsas negras y era un problema, ya que cualquier persona que circulaba en dicho lugar tiraba sus residuos, esto a pesar de no vivir en el fraccionamiento.

Recolección de la basura

De acuerdo con el señor Rodrigo, ésta acumulación de basura tiene días que se formó y a diario seguía incrementando, uno, porque los camiones encargados de recolectar la basura no pasan a tiempo o a la hora establecida, por ello, algunos vecinos decidían ir a la “montaña” y allí dejar sus sobras.

Atienden denuncia de basurero clandestino en la Sm 259 de Cancún

“Es lamentable que exista este tipo de zonas en Cancún, no solo por la imagen, sino que se vuelve un punto y foco de infección y de mal olor. Parece que a la autoridad no le importa, fue hasta hoy que decidieron venir y levantarlo, llevábamos varios días denunciando esto al municipio e incluso a la empresa que actualmente recoge la basura, pero no nos daban solución”, exclamó el señor Rodrigo.

En ese sentido, es de mencionar que este sería el segundo basurero ilegal en el mismo fraccionamiento, pues el primero se encuentra en la manzana 104, lote 7, sobre la avenida Orquídeas, donde también se observa más de una docena de bolsas y artículos de madera, plástico, metal y vidrio, que hasta la redacción de esta nota, no todos han sido quitados.

Por último, estas últimas dos semanas las denuncian han sido casi seguidas por el mismo tema, por acumulación basura o áreas verdes utilizados como basureros de manera ilícita, algunas de ellas son, Haciendas Real del Caribe, en la Sm 200; Supermanzana 251, fraccionamiento Paseos del Mar; Supermanzana 100; Supermanzana 228 e incluso en el parque de “Las Palapas”. Ante todo ello, los afectados piden la inmediata intervención de las autoridades competentes.

