Atiende Carlos Joaquín a 500 cancunenses en audiencias públicas “Platícale al Gobernador”

El gobernador de Quintana Roo escuchó a la gente en Cancún con “Platícale al gobernador” en el que se atendieron a casi 500 personas que le plantearon necesidades de vivienda, empleo, índoles jurídicas, gestión social, salud, educación, obra pública, seguridad y proyectos productivos, realizada hoy en la unidad deportiva “Toro Valenzuela”.

Cuatro días antes, la Secretaría de Desarro­llo Social (SEDESO), cuya titular es Rocío Moreno Mendoza, abrió las mesas de registro para que la gente solicite atención personal del gobernador de Quintana Roo. En cumplimiento de las disposicio­nes legales, el programa se reanudó al concluir la jornada electoral.

Ahora, “Platícale al gobernador” es más ágil y tiene respuestas en más breve tiempo. Durante el registro, la gente anticipa el tema a tratar para que el gobernador le dé respuesta o lo canalice de inme­diato a la secretaría correspondiente. No se queda persona alguna sin atención.

Edith Bazán Zacarías expresó: “Me atendió el gobernador de manera excelente, me resolvió una silla de ruedas para mi hijo que tiene distrofia mus­cular… No es una silla de las que comúnmente en­trega… Ésta es para que él se pueda levantar. Por el tipo de enfermedad que padece, no podía levantar­se y ahora ya no tendrá el problema de lastimarse con los tubos de una silla normal. Tuve una res­puesta favorable que ayudará mucho a mi hijo.”

Raúl Francisco Rivero Méndez tuvo respuesta inmediata. “Estas muletas que me dio me ayudan al 100 por ciento, porque no tengo una pierna y me ayudan para caminar”.