Atenderán el sargazo como un problema de estado

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que el sargazo en las costas de Quintana Roo no es una emergencia, la Secretaría de Marina recibió 52 millones de pesos para atacar la plaga como un problema de estado.

“Este problema como otros se ha magnificado para cuestionar al nuevo gobierno, pero no hay motivo para preocupación”, aseveró AMLO.

Sin embargo, el Almirante Secretario Raúl Ojeda reveló que los recursos recibidos serán destinados, en parte, a la construcción de una sargacera del gobierno, que estará lista en dos meses aproximadamente.

Anuncia el gobierno federal combate al sargazo en Quintana Roo.

“El sargazo es una situación que se está dando en muchos países y que estamos atendiendo como un problema de estado; lo estamos resolviendo el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales la iniciativa privada y ciertos grupos de investigación como el Conacyt y la Universidad”, expresó Ojeda.

La costa que está afectada por el sargazo, agregó el funcionario, son alrededor de 939 kilómetros de los 994 kilómetros que integran el litoral, pero insistió en que no hay emergencia “porque no es ni todos los días ni todas las playas”.

Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín González destacó el trabajo coordinado entre los tres ordenes de gobierno, y destacó que de momento no se han reportado afectaciones al turismo hotelero internacional, pero señaló que se debe trabajar rápido para evitar un impacto en la temporada de verano y diciembre.

Señaló que se han redoblado esfuerzos y se continuará trabajando para que se dé atención oportuna al problema.

El plan contempla la limpieza de playas, y los municipios deberán decidir qué zonas son prioritarias.

El Almirante Secretario destacó que se está rescatando un barco sargacero que se espera tener en operación a la brevedad.

“La Semar va a construir, tenemos ingenieros, vamos a diseñar, que ya lo tenemos, una sargacera muy parecida a la que está en el comercio, lógico, si vemos una sargacera que afuera vale 15 millones, a nosotros nos puede costar entre 6 y 8 millones de pesos”, explicó Ojeda.

El presidente López Obrador comparó el problema del sargazo con el de la basura en la ciudad de México, que dijo, tiene el sistema de recolección de desechos más eficiente a nivel nacional.

Construyen sargaceras

El Almirante Secretario aseveró que cada mes construirán una sargacera, conforme les vayan asignando recursos, para tener una flota de 10 o 12 para opera la recoja del sargazo.

Además, informó que se acabaron los contratos a empresas de recolección o disposición, pues reiteró que en administraciones anteriores se destinaron muchos recursos, pero no hubo resultados.

El Almirante Secretario Raúl Ojeda presentó la estrategia contra el sargazo.

“No todo es dinero, porque desgraciadamente en el sexenio pasado se invirtió mucho dinero, todo era contratos, todo era componendas, y saben que no se resolvió el problema”, reveló, sin ahondar en detalles.

Alcaldes decidirán plan de acción

Por otro lado, el Almirante Ojeda indicó que se trabajará de manera conjunta con los municipios afectados en los 994 kilómetros de costa, para que sean ellos mismos quienes decidan cuál de las playas afectadas se debe atender de manera prioritaria.

“Nos vamos a poner de acuerdo para ver cuáles de los municipios, ellos mismos van a decir cuál es el más importante y en el que debemos empezar a atacar”, describió.

Agregó que de los 52 millones de pesos que recibieron, 7 millones fueron aportados por la Sectur, mientras que Hacienda les asignó los 45 millones de pesos adicionales, para complementar los 52 millones de pesos.

Además, se proyecta adquirir las barreras antisargazo, pero hasta el momento no han encontrado aquellas que hayan demostrado su efectividad, pues aunque los proveedores afirman tener las mejores, no pueden demostrarlo.

Así se distribuirán los recursos para el Operativo Sargazo 2019.

Para ello, dijo, podrían disponer de 14 millones de pesos, aunque podría necesitarse una menor inversión, y parte del recurso se destinará también al equipamiento que necesitará el personal de la Marina que trabajará el tema del sargazo.

Rescatan barco y proyectan investigación

La Secretaría de Marina confirmó que ya están en proceso para reactivar un barco sargacero que está inactivo en Ensenada, el cual será llevado a Manzanillo, para rehabilitarlo, y posteriormente enviarlo al Mar Caribe para retirar la macroalga.

Al mismo tiempo señaló que una vez comenzando la tarea de recolección del sargazo, se enfrentarán a uno más, que es la disposición del mismo.

“El problema no es recoger el sargazo, sino qué hacer con él, y estamos hablando de miles y miles de toneladas”, explicó.

Para ello, indicó, ya tienen pláticas con el Conacyt y las universidades para hacer la investigación, que aunque reconoció, hay mucha, es necesario concentrarla.

“Ningún país sabe qué hacer con él, nos dicen que se puede producir energía, nos dicen que se pueden hacer casas, pero cuando les decimos: pásennos la información, nos dicen: estamos analizándola, estudiándola”, criticó.

Erradicar tiraderos de sargazo



Ojeda señaló que a lo largo de la Riviera Maya hay un montón de tiraderos, por lo que se debe analizar la forma de disponerlo adecuadamente, para evitar que los contaminantes que arrastra durante su viaje, afecten a las playas y a la población.

La estrategia integral, abundó el Almirante secretario, estará lista en dos años, teniendo como institución, como país, la SEMAR, el Conacyt y las universidades los buques oceanográficos e hidrográficos para tener un trabajo serio.

“Con las sargaceras y los barcos podremos enfrentar el problema”, enfatizó.

Manos a la obra (tabla)

El sargazo que llegó a la Riviera Maya y Quintana Roo ha afectado 939 kilómetros de costas en los 10 municipios con playa de la entidad

Municipio Afectación

Othón P. Blanco 335 kms.

Isla Mujeres 180 kms.

Cozumel 90 kms.

Tulum 77 kms.

Solidaridad 65 kms.

Benito Juárez 58 kms.

F. Carrillo Puerto 56 kms.

Lázaro Cárdenas 40 kms.

Bacalar 20 kms.

Puerto Morelos 18 kms.

Total 939 kms.

Plan de acción

Estas son las acciones que se harán con los 52 millones de pesos que tiene la Semar para la lucha contra el sargazo

Construcción de 4 sargaceras: $4 mdp

Compra de una barredora: $5.5 mdp

Compra de barreras antisargazo: $14.5 mdp

Materiales para operación sargazo 2019: $1 mdp

Instalación de 2 escatorómetros: $1 mdp

Total: $52 millones de pesos

Preocupa sargazo en Quintana Roo: Sedetur

La secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez aseguró que el problema del sargazo en la entidad no es un problema grave, es gravísimo, esto al considerar las diferentes afectaciones para las familias quintanarroenses dependientes del sector turístico.

Calificó como preocupante pensar que el gobierno federal no está contemplando otorgar recursos extraordinarios para el combate al sargazo y únicamente contemple la estrategia encabezada por elementos de la Secretaria de Marina, esto debido a la necesidad de coordinar cualquier tipo de apoyos enfocados en contrarrestar el actual conflicto derivado de la macroalga.

TE PUEDE INTERESAR: Peña Nieto habría tirado 800 mdp al mar; combatió sargazo sin NINGÚN resultado

Dijo estar confiada en que conforme avancen las negociaciones van a fluir los respaldos necesarios por parte de la federación para la entidad y se logrará construir una estrategia coordinada.

“Tendremos que esperar la definición de las próximas semanas para encontrar mejores mecanismos para abordar el problema, pero si es preocupante para el estado el tema del sargazo”, dijo.

La funcionaria estatal precisó que actualmente ya se tiene una estrategia planteada por la Secretaría de Marina, sin embargo, el tema de la problemática se concentra más sobre el rubro de los recursos destinados a esta problemática ambiental.

Actualmente el problema del sargazo representa una problemática preocupante y afecta a todo el sector turístico, dijo Marisol Vanegas.

Recordó que la estimación de los recursos extraordinarios solicitados a la federación desde inicios del año para el combate al sargazo era de aproximadamente mil millones de pesos, pero después de seis meses se debe replantear la cantidad.

“La estrategia está planteada y es muy clara, además de concreta, pero me parece que el tema se concentra en recursos más que en la estrategia y nos parece bien”, dijo.

Cabe recordar que durante su gira por Quintana Roo, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador minimizó el problema del sargazo en playas de Quintana Roo, pues consideró que no se trata de algo grave, además de comprometerse a resolver el problema. (Por Roberto Becerril )