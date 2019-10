¡Atención! Niña cancunense es buscada por su familia, piensan que se fue con el novio

La menor de 13 años, Diana Monserrat es buscada desesperadamente por sus familiares quienes desde el fin de semana desconocen su paradero, motivo por el cual solicitaron el apoyo los usuarios de las redes sociales publicando en Facebook una foto de la joven con todos sus datos, pidiendo informales en caso de saber dónde se encuentra.

En su publicación la tía de la desaparecida quien tiene como nombre en esta red social May De Beristain refiere desconocer si la joven extraviada podría estar con su novio, al no saber que tenía uno, motivo por el cual solicitaron difundir la foto de Diana para saber en el menor tiempo posible donde se encuentra.

La familiar de Monserrat indica que la menor estaba la mayor parte de día en su casa ubicada en Villas del Sol, sin embargo, fue una noche el fin de semana cuando salió y ya no regresó a su hogar.

Preocupados por esta situación los parientes de Monserrat acudieron el lunes a su escuela para saber si alguno de sus amigos sabía algo al respecto, pero no tuvieron alguna respuesta favorable, decidiendo después dar parte a las autoridades correspondientes respecto a esta desaparición.

“Por favor ayúdenos a compartir o si alguien la ha visto, es mi sobrina, no sabemos si se fue con el novio porque no sabíamos si tenía novio, ya que casi no salía de su casa, salió de la casa anoche y no regresó ya, no sabemos dónde buscarla, ya fuimos a la escuela donde estudia ya dimos parte a las autoridades, por favor compartan.

Si aparece les haré saber, mi mamá está muy preocupada, vive por el cuarto parque. Gracias, eviten malos comentarios en un momento de preocupación”, menciona May De Beristain en su publicación de Facebook.

En algunos comentarios los usuarios manifiestan su apoyo a la familia de Diana Monserrat, indicando que compartirán esta información para lograr encontrar pronto a esta menor de edad.