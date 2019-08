1 /2 ¿Ataúdes “reciclados” en Othón P. Blanco? ¿Ataúdes “reciclados” en Othón P. Blanco?

El regidor Julio Velázquez Villegas anticipó que iniciará una investigación para determinar el origen de los ataúdes que en donación recibió la Funeraria Municipal, toda vez que temen que sean “reciclados”.

Además, debido a que se trata de una donación realizada por el gobierno del Estado de México, los integrantes del Cabildo de Othón P. Blanco desconocen si los féretros serán vendidos o entregados sin costo a familias de escasos recursos que los necesiten.

“Vi una pila de ataúdes de metal, me dicen que fueron donados, aunque usados con antelación, y eso me causa extrañeza, sobre todo porque no sabemos si los vamos a comercializar o a regalar, además que no sabemos si fueron desinfectados”, dijo.

En este sentido, Julio Villegas señaló que investigarán la procedencia y condiciones sanitarias de al menos 50 féretros a fin de descartar cualquier riesgo para la salud de los ciudadanos.

Hay que destacar que, en el ámbito nacional se ha alertado que, como consecuencia del aumento de las cremaciones, hay ataúdes que son ocupados más de una ocasión sin el conocimiento de los familiares o personas cercanas al difunto.

Esta práctica es peligrosa para los asistentes de un funeral, porque en el féretro quedan en ocasiones impregnados los fluidos del cadáver y las personas que asisten al funeral pueden tocarlos y llevarse las manos a la boca.

Utilizar un ataúd en más de una ocasión, de acuerdo con fabricantes, es una práctica indebida, un fraude y riesgo para la salud, máxime porque en las funerarias no se advierte de que se trata de un féretro reutilizado.

Ésta no es la primera ocasión en que la Funeraria Municipal estaría envuelta en la polémica, toda vez que, en noviembre del año pasado, el secretario particular del presidente municipal, Luis Gamero Barranco, fue acusado de vender en su funeraria ataúdes propiedad de la comuna capitalina.