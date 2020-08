Ataja AMLO difamación contra Mara

López Obrador pidió no hacer linchamientos con fines políticos sin presentar pruebas, y defendió a Mara Lezama de los infundios de Luces del Siglo

Tras los señalamientos de presuntos actos ilícitos de la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a evitar los linchamientos con fines políticos.

De esta forma, el presidente de México salió en defensa de la alcaldesa de Benito Juárez, quien fue calumniada y difamada por el diario Luces del Siglo, y pidió no dañar la dignidad de las personas sin presentar las pruebas.

López Obrador llamó a no lanzar señalamientos con fines políticos que solo llegan a linchamientos mediáticos

“Lo que debemos de cuidar siempre es no dañar la dignidad de las personas, no hacer juicios sumarios, no debe haber linchamientos políticos”, aseveró el presidente López Obrador.

La víspera, la alcaldesa de Cancún fue señalada por el diario Luces del Siglo, de estar siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, por la presunta compra irregular de un terreno en la exclusiva zona de Puerto Cancún.

Tras hacer un llamado a que en caso de que existan, se presenten las pruebas contra la alcaldesa de Cancún, el mandatario pidió que se aclaren los señalamientos, que consisten en que la compra se habría hecho a un precio mucho más bajo del real.

Y aunque Luces de Siglo aseveró que la UIF de Santiago Nieto Castillo estaba ya investigando a la alcaldesa de Cancún, el propio funcionario se encargó de desmentir la falsa noticia.

“No existe ninguna investigación en torno a la presidente municipal Mara Lezama; la Unidad de Inteligencia Financiera actúa con absoluta imparcialidad sin filias ni fobias, pero creemos que es importante desmentir que exista alguna investigación. Hay muchas notas falsas y esta es una de ellas”, expresó Nieto Castillo.

Cuestionó que se use el nombre de la dependencia a su cargo para atacar a la alcaldesa del Partido Morena, y dijo desconocer la motivación de las publicaciones que involucran a su dependencia en un hecho sobre la presunta compra de un terreno en Puerto Cancún.

Tras este señalamiento, el presidente López Obrador, desde la mañanera que encabezó en Querétaro, urgió a que si se tienen, se presenten las pruebas junto a la denuncias con las autoridades competentes.

“Se tiene que hacer la denuncia ante la autoridad competente y esa autoridad, con las pruebas, porque eso es el estado de derecho, tiene que resolver si la personas es culpable o no”, enfatizó López Obrador.

Agregó que aunque no entrará en contradicción con la libertad de prensa, se trata de trabajar con ética.

“A final de cuentas se trata solo de un asunto ético, pero ustedes tienen toda la libertad, todos los ciudadanos, a manifestarnos y a expresarnos, va a ser la autoridad la que va a resolver”, advirtió.

Mara Lezama 2, Luces del Siglo 0

Luces del Siglo ha aprovechado la extorsión y el ataque mediático para intentar forzar a la alcaldesa a otorgarles contratos millonarios de publicidad, como el que el propio Juan Melquiades Vergara Fernández, su propietario, asignó al medio en 2017 por un monto superior a 16 millones de pesos.

Pero la acusación ha sido desmentida en tres ocasiones, incluso, por la propia fuente que el medio usó para justificar su ataque a la alcaldesa de Benito Juárez.

La propia Opus Magnum de México confirmó el desmentido lanzado por Santiago Nieto como titular de la UIF de Hacienda

Luces del Siglo difundió que Lezama era investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de acuerdo con información a Opus Magnum de México.

Pero ayer, ese mismo organismo desmintió al medio de comunicación, a través de una publicación que realizaron vía redes sociales, tras conocer el desmentido de Santiago Nieto, que calificó como falsa la información.

“La UIF se declaró incompetente para conocer el asunto, argumentando que le correspondía al Ministerio Público Federal y, mediante oficios 110/F/B/3370/2020 Y 110/F/B/4145/2020, acordó que los hechos denunciados serían considerados como ‘antecedentes’.

“En consecuencia, no existe una investigación formal por parte de la UIF en contra de Mara Lezama Espinosa”, señala textualmente el corporativo de Opus Magnum de México, antes llamado Por un Mejor Quintana Roo.

La Verdad ha publicado cómo el medio Luces del Siglo ha pretendido extorsionar a Lezama, haciendo uso de la difamación y la persecución mediática, a cambio de conseguir convenios publicitarios que le generen ingresos como los que le concedió quien se convirtió en su benefactor y dueño, Juan Melquiades Vergara Fernández.

También yerra Opus Magnum

Por otro lado, el propio organismo que denunció a Lezama, mostró en su aclaración un desconocimiento de quién es Santiago Nieto y las responsabilidades que tiene por su encargo.

En el mismo documento en que desmiente a Luces del Siglo, la organización afirma que Nieto Castillo es titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“A este respecto, el propio titular de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, aclaró la inexistencia de dicha investigación por parte de la UIF…”, explica Opus Magnum en su desmentido a Luces del Siglo.

Sin embargo, muestran su desconocimiento de que Nieto Castillo es solo titular de la UIF, y que la posición de secretario de Hacienda es ocupada por Arturo Herrera, mostrando que la firmante del documento, que fue lanzado a la sociedad en general, Flor Tapia Pastrana, tiene un nulo conocimiento de quien está al frente de la dependencia federal.

