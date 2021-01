Asume Fabiola Velez presidencia del Comité de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen.

El Comité de Pequeños Hoteles y Turismo AC de Playa del Carmen, Quintana Roo, llevó a cabo el relevo de su presidencia con la salida de Omar Hipólito Ortiz, y la toma de protesta de Fabiola Velez López como nueva dirigente y quien asumió el reto de enfrentar y superar la afectación económica por el covid-19.

En el marco de la protesta como nueva dirigente, la nueva presidenta reiteró el enorme compromiso que tendrá en este momento de pandemia, como representante de los pequeños hoteles, así mismo durante su primer discurso oficial solicitó al gobierno municipal unir esfuerzos para enfrentar temas que afecten al turismo.

Durante el evento celebrado en un hotel de la Quinta Avenida, de Playa del Carmen, Quintana Roo la presidenta de la asociación civil enfatizó que el organismo empresarial es apartidista, pero siempre apoyarán a la persona que les dé mejores propuestas en relación a incentivar el turismo de la región, esto en clara referencia al proceso electoral que ya dio inicio en Quintana Roo y en donde se renovarán a las autoridades de cada municipio.

Panorama del turismo en Playa del Carmen

“Las expectativas en cuanto a mesa de trabajo que tenemos, estaba justamente hablando con la secretaria de Turismo, estamos a expectativas de atraer un nuevo turismo, un nuevo tipo de actividades porque ya sabemos que las grandes masas ya no se van a mover, ya no va a haber conciertos como el festival de jaz, como varias cosas que se tienen que suspender y no sabemos cuando entonces queremos traer eventos holísticos de la mano con Turismo”, comentó.

Cabe mencionar que el Consejo Directivo quedó integrado por Fabiola Vélez, presidenta entrante, Víctor Bona Cardero, secretario; María Eugenia Ocaña, tesorera; Claudia Esquivel, vocal y quedando como consejero y miembro fundador Omar Hipólito Ortiz; el comité está conformado por 32 miembros, siendo más de 600 habitaciones que ofertan diferentes conceptos.

