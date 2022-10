Asientos rosas, el nuevo plan para evitar acosos en Quintana Roo

En el Congreso del Estado fue presentada una iniciativa para que el 40 por ciento de los asientos en el transporte público se destine exclusivamente a mujeres, con el fin de prevenir acosos.

El diputado morenista Ricardo Velasco Rodríguez, promotor de la iniciativa, reconoció que no hay estudios que sustenten el número de usuarias en las principales ciudades del estado, pero las quejas por acoso persisten.

“No tenemos con precisión las cifras de cuántas mujeres son las que utilizan el servicio de transporte en las principales ciudades, pero se calcula que el 60 por ciento de las mujeres utilizan día con día las diferentes rutas en ciudades como Cancún, Playa del Carmen. Cozumel y Chetumal”, calculó.

Como presidente de la Comisión de Puntos Legislativos, explicó que la propuesta consiste en modificar la Ley de Movilidad. Surgió a raíz de las denuncias que recibió durante su campaña en el Distrito 02 de Cancún, “donde las mujeres señalaban una y otra vez que eran víctimas de acoso, manoseos e insinuaciones en el servicio de transporte sobre todo por las noches”.

Indicó que pedirán que se haga un estudio que valide con precisión el número de mujeres que suben al transporte público, para saber si es suficiente ese 40 por ciento.

Transportistas respetan iniciativa por apoyo al género

El Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo informó que, en caso de que se apruebe la reforma, tendrán que acatarla.

El vocero Luis Mis aseguró que siempre han apoyado el tema de perspectiva de género “desde siempre”, con la implementación de los taxis naranja, que es única y exclusivamente para las mujeres.

“Nuestros operadores reciben capacitación permanente respecto a la prevención de violencia de género”, dijo.

Indicó que tanto el sindicato como las unidades de Transporte Terrestre Estatal respetarán en todo momento las leyes y en caso de que se apruebe, “apoyaremos en los términos que mejor beneficio signifique para la ciudadanía”.

Sobre la exclusividad femenina en el 40 por ciento de los espacios, subrayó que tendrán que esperar las estrategias y las formas que determine la autoridad, ya que, una vez que sea aprobada, verificarán bajo qué circunstancias se tiene que dar la equidad en los espacios.

Mujeres abrazan propuesta de asientos rosas

Las mujeres han recibido con agrado la propuesta de reforma a la Ley de Movilidad, pues tienen diferentes razones para justificar que estos asientos sean únicamente para ellas.

Señalaron que hay mujeres que sufren acoso en el transporte y tener un lugar asignado sería una buena estrategia para evitar el acoso.

Hicieron hincapié en que las mujeres embarazadas son vulnerables y en el transporte no siempre se les cede los asientos, también se mencionó a las personas adultas mayores y madres con hijos en brazos que sufren en los transportes públicos al no haber una ley que obligue a los ciudadanos a cederles estos lugares.

“Me parece correcto, porque últimamente esos casos ya no se dan, me ha tocado ver a mujeres embarazadas, mujeres mayores de edad ya muy grandes que no se les ceden los asientos. Yo lo pienso más por ellas o incluso mujeres que llevan a sus bebés en brazos y que tienen que ir paradas, me ha tocado pararme para ceder mi asiento, me parece que es una buena propuesta que sí se aplique y que se vigile que se haga efectiva”, dijo Rocío, una usuaria del transporte en Cancún.

“Es una muy buena estrategia para algunas mujeres porque algunas han vivido el acoso y me parece que es la estrategia correcta para evitar estas situaciones”, opinó la usuaria Alejandra, en una parada de combis.

Mujeres opinan

“Realmente por caballerosidad y por educación, desde la escuela te enseñan que los lugares son para las mujeres y los niños o para personas grandes. Desde la escuela me enseñaron a hacer eso. Es bueno, porque las mujeres nos cansamos más porque vamos al trabajo y llevamos los tacones, las medias, el hombre tiene más cómodo el vestuario”. Aída Minerva.

“Queremos transporte en Tierra Maya porque ahí no hay, nosotras tenemos que caminar hasta la ruta 5 porque no hay, así mientras me traigan, aunque venga parada. Pero en ese aspecto, con esa propuesta de ley, los hombres hasta se hacen los dormidos”. Aidé.

“Estoy de acuerdo con estas propuestas, ya ve que igual a veces los asientos lo ocupan las personas para poner sus bolsas y a veces no hay espacio para la gente”. Carolina.

¿Qué propuso el diputado?

Ricardo Velasco propuso una reforma a la Ley de Movilidad que contempla dejar espacios exclusivos para mujeres, con el fin de evitar acoso sexual dentro del transporte público. La propuesta apenas está en pañales y le falta un largo camino antes de que sea votada, por lo que no hay un tiempo fijo para que esto ocurra.

“Lo que se busca es reducir los índices de inseguridad que sufren las mujeres en el transporte público, con la creación del padrón de conductores, y por otro lado designar el 40 por ciento de los espacios a mujeres, un transporte rosa como en la Ciudad de México”. Ricardo Velasco Rodríguez, Diputado por Morena.