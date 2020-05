Así viven los indigentes de Cancún la pandemia del Covid-19

Existen dos caras de la moneda en esta pandemia del Covid-19, están las personas que se pueden quedar en casa protegiéndose del virus y del otro lado se encuentran quienes tienen como hogar las calles de Cancún, es decir, los indigentes, siendo este un sector vulnerable en cualquier etapa de esta contingencia sanitaria en la ciudad.

A pesar de estar en la situación más complicada desde la aparición del coronavirus a la ciudad, en varias calles de Cancún se pueden encontrar un importante número de indigentes, la mayoría de estos pidiendo dinero o vendiendo algunos dulces, pero al final del día ellos buscan algún lugar en la calle para poder pasar la noche.

Indigentes viven a su manera el Covid-19

Muchos de estos indigentes duermen en los parques o cerca de negocios donde se tenga una buena iluminación, tienen escasas medidas de higiene, y están en contacto con centenares de personas a lo largo del día, a quienes les piden alguna limosna o les abren puertas de minisúper esperando recibir una moneda.

El señor Francisco tiene más de 10 años viviendo en las calles de Cancún, para él lo principal de su día es juntar la cantidad necesaria para poder comprar sus liquido energético, es decir, bebidas embriagantes, y por esta razón se coloca todos los días afuera de una tienda de autoservicio localizada en el centro de la ciudad.

“Pues yo si escuche sobre el coronavirus, pero en mi caso, pues mi casa es la calles, entonces todos los días estoy en mi casa y aquí tengo que estar, no tengo otro lugar a donde ir y pues uno vive como puede, no protegemos como podemos, pero la verdad es difícil porque tenemos que sacar para comer algo también, aunque en mi caso existen algunas personas que me regalan comida”, explicó.

Al insistirle si no siente temor de exponerse a ser contagiado, comentó con su voz aguardentosa que “ya reí, ya lloré, ya sufrí. A mí no me espanta la muerte”.

