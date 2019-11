Así fue el plagio de la turista española en Cancún; "ni él sabía lo que quería", afirma

El asalto ocurrió el domingo 3 de noviembre.

El rotativo ibérico Diario de León publicó una entrevista con la española Itziar Rodríguez, de26 años, secuestrada el domingo 3 de noviembre en una van de transporte de Cancún a Playa del Carmen; el plagio duró cuatro horas y según su testimonio, el delincuentes se veía desequilibrado, incluso con destellos de humanidad al negarse a efectuar un asalto porque había niños presentes.

“Soy una afortunada, aquí secuestran a las chicas, las violan, las matan y las dejan por ahí tiradas”, dijo Itziar Rodríguez Santos al entrevistador de Diario de León. El pasado domingo 3 noviembre fue secuestrada en Cancún por un hombre armado con un fusil AK47 o “cuerno de chivo”.

Quizás te interese: AMLO se enfrentará a los delincuentes y asegura que la dignidad no tiene precio

Contó que disfrutaba junto a su novio de una semana de vacaciones en Cancún y regresaban a visitar la zona. “El viaje nos estaba encantando”, dice la joven leonesa de 26 años, originaria de Lario y Lois en la zona de Picos de Europa.

“Cogimos una furgoneta turística, como habíamos hecho los otros días, e íbamos a una zona muy tranquila”. Le dijeron que no había riesgo, pero la suerte les cambió cuando un delincuentes se hizo pasar por pasajero, sacó el fusil de una mochila y despojó de suspertenencias a los ocupantes.

Únete a nosotros en Instagram

“El hombre estaba muy nervioso y era bastante agresivo, quería que le diéramos nuestro dinero y llevaba una AK-47. El hombre parecía indeciso, ya que nos retuvo durante 40 minutos en la furgoneta hasta que ordenó pararla. Entonces me dijo que me iba con él como seguro. Mi novio intentó evitarlo y él le golpeó con la culata del arma en la cara”, explica.

Horas de terror

Bajaron en la carretera federal 307, Cancún- Playa del Carmen, y se adentraron en la selva. “Estoy llena de rasguños, arañazos de alambres, picaduras de mosquito, también me han tenido que dar una pastilla porque parece que soy alérgica a alguna de las plantas de aquí”, señaló.

Una vez pasados los hechos el novio de la chica pidió auxilio y se desplegó un operativo de búsqueda donde participaron la Policía Municipal, la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Estatal y el helicóptero Águila 1 de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Le temblaba el pulso. Decía que estaba cansado, que no sabía qué hacer, que íbamos a salir a la general, que cogeríamos un transporte público y que no chillara porque mataría a todos los presentes”, dice la víctima impedida a escapar por el temor de que hubiera más cómplices.

Más información de Quintana Roo.

“Me compró agua y un paquete de tabaco, y como le obedecía me gané su confianza. Además él me trataba como si fuese su novia para disimular públicamente... se fue a encarar a unos porque le llevaban la contraria. Después dijo que íbamos a robar en una tienda, pero al llegar había niños y no lo hizo. En la siguiente sí que robó y nos fuimos en taxi.

Tras huir ordenó parar al taxi para asaltar una casa, pero esta vez no le acompañé porque ya se hartaba de mí. Entonces el taxista me preguntó que si estábamos seguros, yo le dije que ninguno de los dos lo estábamos. Arrancó el taxi y escapé”.

El diario remate la entrevista “Su experiencia en México se vio alterada por -un loco- que la retuvo durante más de cuatro horas en contra de su voluntad, que la amenazaba todo el rato en su idioma. Finalmente Itziar cree que, a pesar de todo, el sujeto no quería hacerle daño. “Parecía desequilibrado, creo que ni él sabe lo que quería, pero ni me hizo daño ni intentó abusar de mí”.