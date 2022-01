Asesino del caso Hotel Xcaret sigue prófugo y aún no ha sido identificado

Parece que cada día sale más información a la luz, sobre los hechos ocurridos el pasado viernes 21 de enero en el Hotel Xcaret Riviera Maya, pues este día el Fiscal General del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, señaló que hasta este momento aún no tienen identificado al asesino de los dos canadienses.

Montes de Oca indicó que aún no se ha confirmado si el sicario es originario de Canadá, como muchos otros medios han informado, sin embargo, sí recalcó que los trabajos de investigación en coordinación con las autoridades federales e internacionales, como la Interpol, están llevando el caso para atrapar al homicida y esclarecer el caso.

Víctimas eran investigadas en otros países

Asesino del caso Hotel Xcaret sigue prófugo y aún no ha sido identificado

Asesino del caso Hotel Xcaret sigue prófugo y aún no ha sido identificado

Añadió que los tres canadienses, quienes se hospedaban en el complejo turístico, lograron ingresar a México ya que no tenían ficha roja, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, por ello es que lograron llegar hasta el Caribe Mexicano, donde, aparentemente se estaban escondiendo, no solo de las autoridades, sino también de sus rivales.

“No tenían la famosa ficha roja, no está subida a Interpol y entonces eso les permitía viajar por varios países sin tener algún problema en cuanto a su ingreso y egreso del mismo; sí estaban siendo investigados, eso sí está confirmado, sin embargo aún no se elevaba estos datos criminales a nivel internacional por eso es que no existía ninguna ficha roja para su detención en otro país”, dijo.

En este sentido, comentó que la mujer identificada como Ceara Y., sigue hospitalizada y ya se encuentra en recuperación, sin embargo no quiso decir si está delicada o estable, esta sería la única víctima que sobrevivió al ataque armado, por ello en los próximos días podría rendir su declaración y así las autoridades tendrían pistas para detener al homicida y cerrar el caso.

Asesino del caso Hotel Xcaret sigue prófugo y aún no ha sido identificado

Por último, indicó que el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad de Quintana Roo continúa con los operativos y las labores de investigación con la Secretaría de Protección Ciudadana, así como la Interpol México, así como con los consulados de Canadá y con las autoridades diplomáticas de Canadá, donde se logró establecer el perfil de estas víctimas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Lee más notas en La Verdad Noticias.